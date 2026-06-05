Imputados por una estafa desde Barcelona a una empresa de Alicante

La Guardia Civil ha imputado a dos personas en Barcelona por su presunta implicación en una sofisticada estafa informática que afectó a una empresa con sede en la provincia de Alicante. Los sospechosos habrían desviado de forma fraudulenta fondos destinados al pago de proveedores mediante la manipulación digital de pagarés, según ha informado el instituto armado.

La investigación se inició a finales del pasado año después de que la mercantil alicantina detectara irregularidades en la gestión de pagos tras recibir reclamaciones por facturas supuestamente impagadas. La empresa presentó una denuncia telemática ante la Guardia Civil y las primeras pesquisas revelaron que había sido víctima de una interceptación de sus comunicaciones comerciales.

Según los investigadores, los autores accedieron ilícitamente al intercambio de correos electrónicos entre la empresa y sus proveedores. Una vez obtenidos los pagarés emitidos por la mercantil, modificaban los datos de los beneficiarios y las cuentas bancarias de destino para redirigir los fondos. Además, utilizaron técnicas de suplantación de identidad con el objetivo de evitar sospechas y lograr que los pagos se efectuaran en cuentas bajo su control.

Las diligencias fueron asumidas por el Equipo @ de la CiberComandancia de la Guardia Civil, que centró la investigación en el seguimiento del dinero defraudado y en el análisis de los datos técnicos asociados a las cuentas receptoras.

El cruce de la información obtenida con distintas bases de datos policiales permitió identificar a los presuntos beneficiarios de la estafa. La fase operativa concluyó con la investigación de dos personas por parte del Puesto de la Guardia Civil de Gavá (Barcelona). Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial de Esplugues de Llobregat.

Doble perjuicio

Desde la Guardia Civil recuerdan que este tipo de fraude genera un doble perjuicio económico para las empresas afectadas. Por un lado, pierden el dinero transferido a los estafadores y, por otro, siguen obligadas a abonar la factura al proveedor legítimo.

Ante el incremento de este tipo de delitos, los especialistas recomiendan verificar por una segunda vía cualquier cambio en los números de cuenta bancaria facilitados por proveedores, desconfiar de mensajes que transmitan urgencia o presión temporal, revisar cuidadosamente las direcciones de correo electrónico de los remitentes y establecer protocolos internos de validación antes de autorizar pagos o transferencias.

Asimismo, insisten en la importancia de formar a los trabajadores en materia de ciberseguridad para reducir el riesgo de ser víctimas de fraudes digitales.

Noticias relacionadas

La Guardia Civil ha destacado además el papel de la CiberComandancia, una estructura creada para reforzar la atención al ciudadano en el ámbito digital y facilitar la presentación de denuncias relacionadas con estafas informáticas, cargos fraudulentos, hurtos, daños, sustracción de vehículos o pérdida de documentación a través de canales telemáticos disponibles las 24 horas.