Detenido en Alicante un vendedor de hachís, marihuana, cocaína y tusi

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un hombre de 34 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. El arresto se produjo después de que fuera interceptado cuando acababa de realizar una venta de sustancias estupefacientes.

Los hechos ocurrieron mientras agentes de Seguridad Ciudadana realizaban labores de prevención. Durante el servicio observaron a dos hombres que, tras entregar dinero a un tercero, recibieron de este un envoltorio de plástico que había sacado de uno de sus bolsillos.

Ante la posibilidad de que se tratara de un intercambio de droga por dinero, los policías se dirigieron rápidamente a identificar a las tres personas implicadas. Tras identificarse como agentes de la Policía Nacional, uno de los compradores manifestó que habían quedado con el otro hombre para adquirir sustancias estupefacientes.

Durante el cacheo al presunto vendedor, los agentes localizaron entre sus ropas varios envoltorios que contenían cocaína, hachís y marihuana, además del dinero que acababa de recibir de los compradores. La sustancia fue intervenida y el hombre fue detenido por su presunta participación en un delito de tráfico de drogas.

Registro del domicilio

Posteriormente, ante la sospecha de que pudiera almacenar más droga en su domicilio, los investigadores solicitaron a la autoridad judicial un mandamiento de entrada y registro. En la vivienda se intervinieron cerca de 40 gramos de cocaína, unos 7,5 gramos de tusi, 30 gramos de hachís y 87 gramos de marihuana.

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Asimismo, los agentes localizaron más de 17.500 euros en billetes fraccionados, dos balanzas de precisión y diversos útiles destinados presuntamente a la preparación de dosis para su distribución. Tras la práctica de las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alicante.