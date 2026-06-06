Detenidos tres jóvenes por robos con violencia en Virgen del Remedio y Colonia Requena
Los arrestados actuaban sobre mujeres y personas mayores para arrebatarles cadenas de oro, dinero y teléfonos móviles
La Policía Nacional detuvo este viernes al mediodía en Alicante a tres jóvenes de entre 20 y 25 años, de nacionalidad argelina, como presuntos autores de cinco robos con violencia cometidos durante las dos últimas semanas en los barrios de Virgen del Remedio y Colonia Requena.
Los arrestados han sido detenidos por el grupo de Robos con Violencia de la Comisaría Norte de la Policía Nacional. Igualmente, actuaban de forma especialmente activa y violenta, seleccionando principalmente a mujeres y personas de avanzada edad como víctimas, según han confirmado fuentes policiales a este diario.
Los ahora detenidos utilizaban armas blancas y la fuerza física para apoderarse de cadenas de oro, dinero y otros efectos personales. Entre las víctimas figura una pediatra a la que sorprendieron sobre las seis de la mañana cuando se dirigía a su puesto de trabajo y a la que arrebataron una cadena de oro.
Asimismo, a una persona mayor le sustrajeron otra cadena de oro mediante el procedimiento del tirón en plena calle sobre las 12:30 horas, mientras que a otro hombre de avanzada edad le robaron el teléfono móvil cuando caminaba por la vía pública alrededor de las seis de la mañana.
Implicación de la Comisaría Norte
Otras tres víctimas sufrieron el robo de dinero en distintos puntos y horarios, aunque los asaltantes emplearon en todos los casos un modus operandi similar. Los tres detenidos tienen previsto pasar próximamente a disposición judicial.
Los altercados, que habían generado una gran preocupación entre los vecinos de Virgen del Remedio y Colonia Requena, motivaron la implicación de prácticamente la totalidad de los efectivos de la Comisaría Norte de Alicante. Además, la Policía Nacional continúa trabajando para esclarecer otros cuatro robos con violencia.
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