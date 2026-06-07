Cuatro detenidos por comprar móviles de alta gama con nóminas falsas en Alicante

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a cuatro hombres, de entre 45 y 51 años, por presuntamente adquirir teléfonos móviles de alta gama mediante la presentación de nóminas falsificadas en procesos de financiación. Los arrestados lograron hacerse con un móvil valorado en cerca de 1.500 euros e intentaron repetir la estafa en varias ocasiones en Alicante, Elche, Murcia y Cartagena.

La investigación se inició tras la denuncia del representante legal de un comercio de Alicante, donde tres hombres consiguieron adquirir un teléfono móvil tras presentar diversa documentación. El denunciante sospechó de la autenticidad de la nómina aportada por uno de ellos para formalizar la financiación.

Los agentes comprobaron posteriormente que dicha nómina era falsa y que el implicado nunca había trabajado en la empresa que figuraba en el documento, por lo que se le atribuyen presuntos delitos de estafa y falsedad documental.

Investigación

Durante la investigación, el denunciante alertó de que los sospechosos habían regresado al establecimiento para intentar una nueva operación fraudulenta. Los agentes acudieron rápidamente al lugar y sorprendieron a cuatro hombres cuando trataban de financiar otro terminal de alta gama utilizando nuevamente documentación falsificada.

En esta ocasión, uno de los investigados portaba una nómina a su nombre que, en realidad, era la misma presentada anteriormente por otro implicado, modificando únicamente el titular. Además, los números de cuenta bancaria facilitados para el cobro de los plazos no existían ni correspondían a ninguna entidad.

Los otros detenidos no intentaron adquirir teléfonos, pero realizaban labores de vigilancia en los establecimientos para alertar de una posible presencia policial.

Intentos en Elche y Murcia

Las pesquisas revelaron también que los arrestados habían intentado cometer hechos similares en otras localidades. En Elche, abandonaron un comercio al levantar sospechas la documentación presentada. En Murcia y en otro establecimiento de Elche, llegaron a iniciar los trámites, pero no culminaron la compra al quedar pendiente el estudio de financiación. Una situación similar se produjo en Cartagena.

Además, existe un quinto investigado, aún no localizado, que participó en un intento de estafa en Elche utilizando igualmente una nómina falsificada.

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Los cuatro detenidos, todos con antecedentes, algunos por delitos de estafa, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Alicante. La investigación continúa abierta para determinar si han cometido hechos similares en otras localidades.