Detenido en Alicante el líder de una red que cobraba 6.000 € a migrantes por documentos falsos para reagrupar a familiares

La Policía Nacional ha detenido en Alicante al presunto líder de una red criminal dedicada a facilitar reagrupaciones familiares fraudulentas de migrantes mediante documentación falsa. El arrestado, según la investigación, se había desplazado hasta la provincia para tratar de ocultarse después de conocer que estaba siendo investigado en la provincia de Barcelona, donde arrestaron a otras siete personas. La red cobraba hasta 6.000 euros por facilitar la documentación falsificada.

La operación, denominada Almena, se ha saldado con ocho detenidos -cinco de ellos migrantes que quería traer a familiares de sus países de origen con documentos falsos- y ha permitido desarticular una trama que operaba principalmente en la localidad de Gurb, en Barcelona. El grupo habría creado una estructura organizada para que ciudadanos extranjeros con residencia legal en España pudieran traer a familiares desde sus países de origen utilizando documentación falsificada.

El método empleado consistía en aportar volantes de empadronamiento falsos e informes de adecuación de vivienda supuestamente emitidos por el Ayuntamiento de Gurb. Con esos documentos, los solicitantes podían acreditar un domicilio fijo y cumplir así uno de los requisitos necesarios para tramitar el permiso de residencia de sus familiares.

Documentación fraudulenta

La Policía atribuye al presunto líder de la red, detenido en Alicante, la función de contactar con los interesados y facilitarles la documentación fraudulenta. Para dar apariencia legal al procedimiento, los afectados firmaban contratos de arrendamiento con el hijo de los propietarios de una vivienda de Gurb y abonaban 550 euros mensuales por un alquiler ficticio. Algunos llegaron a pagar durante doce meses, pese a que nunca residieron en la casa, donde vivía la familia propietaria.

La red cobraba cantidades variables en función de la capacidad económica de cada persona que pretendía reagrupar a sus familiares. Según la Policía Nacional, las tarifas podían alcanzar los 6.000 euros por cada familiar incluido en el procedimiento fraudulento.

Además del presunto cabecilla arrestado en Alicante, los agentes han detenido a otros dos integrantes de la trama y a cinco personas que pretendían traer a sus familias desde sus respectivos países de origen.

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La investigación ha contado con la colaboración de las autoridades municipales de Gurb, el Grupo Operativo de la Comisaría Local de Policía Nacional de Vic y el grupo de la UCRIF de Alicante, cuya participación ha sido clave para localizar y detener al líder de la organización en la provincia.