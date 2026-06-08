Un grupo de presos multirreincidentes se amotina en Fontcalent tras la agresión a un interno

El centro penitenciario Alicante Cumplimiento en Fontcalent volvió a vivir el pasado sábado una jornada de máxima tensión tras registrarse varios incidentes regimentales en el módulo de internos multirreincidentes, donde un grupo de presos llegó a amotinarse. Según han denunciado los sindicatos ACAIP-UGT y "Tu Abandono Me Puede Matar" (TAMPM), varios internos agredieron de forma sorpresiva a otro preso en el comedor del departamento, lo que obligó a la intervención inmediata de los funcionarios de servicio.

De acuerdo con estos sindicatos, la situación se agravó cuando un grupo de internos magrebíes se enfrentó a los trabajadores penitenciarios e intentó impedir que los funcionarios identificaran y aislaran a los presuntos agresores, especialmente al cabecilla de la agresión. Los sindicatos aseguran que el altercado derivó en un amotinamiento que perturbó gravemente el orden del módulo y obligó a una actuación rápida y coordinada de la plantilla para evitar consecuencias mayores.

Horas después, siempre según la versión sindical, se produjo un segundo incidente en la misma dependencia. El mismo grupo de internos habría protagonizado un plante colectivo al negarse a subir a sus celdas, coincidiendo con el recuento general, lo que elevó la tensión no solo en el departamento afectado, sino en el conjunto del centro penitenciario.

Deterioro de la seguridad

ACAIP-UGT y TAMPM coinciden en señalar que estos hechos no son aislados, sino que se enmarcan en una situación de deterioro progresivo de la seguridad en Fontcalent. Ambos sindicatos denuncian que en las últimas semanas se han registrado agresiones a varios trabajadores en el mismo módulo, al que describen como uno de los espacios de mayor conflictividad del centro.

Uno de los principales motivos de preocupación es la masificación. TAMPM sostiene que el módulo donde ocurrieron los incidentes se encuentra al 200% de su capacidad operativa, una situación que, según el sindicato, dificulta cualquier labor de reinserción y compromete las condiciones mínimas de seguridad tanto para los funcionarios como para los propios internos.

A esta situación se suma, según las organizaciones sindicales, la falta de personal. Los representantes de los trabajadores advierten de que las plantillas arrastran un déficit estructural que obliga a los profesionales a afrontar módulos con ratios de funcionarios por interno que consideran “temerarios”. En su opinión, esta carencia de efectivos incrementa el riesgo en intervenciones ante episodios de violencia o insubordinación colectiva.

Los sindicatos también reclaman mayor respaldo legal para los trabajadores penitenciarios. ACAIP-UGT recuerda que los funcionarios de prisiones deben ejercer autoridad dentro de los centros, pero aún no cuentan con el reconocimiento como agentes de la autoridad. A su juicio, esta falta de protección jurídica alimenta la sensación de impunidad entre los internos más conflictivos y dificulta el mantenimiento del orden interior.

Por su parte, TAMPM critica lo que considera una política de “laxitud” por parte de Instituciones Penitenciarias y reclama medidas disciplinarias eficaces ante incidentes de extrema gravedad. La organización sostiene que los protocolos actuales resultan insuficientes y que la ausencia de sanciones ejemplares o traslados inmediatos no contribuye a frenar la violencia en los patios.

ACAIP-UGT también cuestiona el funcionamiento del protocolo PEAFA, el procedimiento específico de actuación frente a agresiones. Según el sindicato, este mecanismo, que debería proteger al personal penitenciario, termina en ocasiones sometiendo al trabajador agredido a una investigación que genera una sensación de indefensión.

Pese a la gravedad de los hechos denunciados, TAMPM ha querido destacar la actuación de la plantilla de servicio durante la tarde del sábado. El sindicato subraya que la rápida intervención de los funcionarios permitió contener la situación y evitar un desenlace de mayor gravedad.

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Los dos sindicatos coinciden en lanzar un mensaje de alerta sobre la situación de Fontcalent. Las organizaciones sindicales consideran que la combinación de instalaciones deterioradas, sobrepoblación, falta de personal, agresiones reiteradas y escaso respaldo institucional está llevando al centro a una situación límite. Por ello, reclaman a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias medidas urgentes para reforzar la seguridad, mejorar las condiciones laborales y garantizar el funcionamiento ordinario del centro penitenciario alicantino.