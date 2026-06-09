Apresado en Elda por atracar una gasolinera en Monforte y quemar luego el coche usado para huir

Un hombre de 49 años ha sido detenido en Elda por la Policía Nacional y la Guardia Civil como presunto autor de un atraco cometido en una gasolinera de Monforte del Cid junto a otro implicado que está pendiente de ser arrestado. Los atracadores intimidaron a una trabajadora de la estación de servicio con un arma blanca y huyeron con un botín de cerca de 500 euros.

El detenido ha ingresado en prisión provisional tras ser acusado de los delitos de robo con violencia, robo con fuerza, robo y hurto de uso de vehículo y daños.

La investigación se inició tras un robo con violencia ocurrido durante la madrugada del pasado 15 de marzo en una estación de servicio del término municipal de Monforte del Cid. Dos individuos encapuchados intimidaron a la empleada de la gasolinera utilizando un arma blanca y lograron sustraer cerca de 500 euros de la caja registradora antes de abandonar el lugar.

Las primeras gestiones permitieron determinar que el vehículo utilizado para cometer el atraco había sido sustraído previamente en la localidad de Petrer. Posteriormente, el vehículo fue localizado en Elda tras haber sufrido un incendio, circunstancia que obligó a los investigadores a realizar una minuciosa inspección para la obtención de indicios relacionados con los hechos.

Ante la gravedad de los hechos, investigadores de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de Policía Nacional de Elda-Petrer y del Área de Investigación de la Guardia Civil de Novelda desarrollaron de forma conjunta sendas operaciones con el objetivo de identificar y localizar a los responsables.

La identificación de uno de los presuntos autores fue posible gracias al análisis coordinado de los indicios obtenidos, las entrevistas realizadas a víctimas y testigos, la inspección del vehículo utilizado y las distintas gestiones desarrolladas por ambos cuerpos. Los investigadores lograron determinar que se trataba de una persona con antecedentes por delitos contra el patrimonio.

Una vez identificado este primer sospechoso, las pesquisas se centraron en su localización. Tras establecer diversas vigilancias y dispositivos de búsqueda, los agentes lograron localizar al presunto atracador en una calle de Elda y procedieron a su detención.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elda en funciones de guardia, donde se decretó su ingreso en prisión.

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La investigación continúa abierta con el fin de identificar y capturar al segundo encapuchado que participó en el atraco cometido en una gasolinera de Monforte del Cid.