Cuatro exjefes de ETA callan ante el atentado de Santa Pola en 2002 y el asesinato de un militar

Cuatro exjefes de ETA han manifestado que no iban a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña acerca de su presunta responsabilidad en los atentados contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola en 2002 y el que le costó la vida al teniente coronel Pedro Antonio Blanco, en Madrid, en 2000.

Las exdirigentes etarras María Soledad Iparraguirre, Anboto, y Ainhoa Mugica, Olga, han comparecido ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 en relación al atentado de Santa Pola desde la prisión donostiarra de Martutene.

Desde ese mismo centro penitenciario ha comparecido Juan Antonio Olarra Guridi para responder por el asesinato del teniente coronel, por el que también había sido citado Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, que en su caso ha conectado con el juzgado desde la prisión de Zaballa (Álava) e igualmente ha decidido callar, han informado a EFE fuentes jurídicas.

Cuando han estado en presencia del juez, de forma telemática, los cuatro han anunciado que no iban a declarar, han indicado las fuentes consultadas.

El anterior titular del Juzgado, Manuel García Castellón, dejó el procesamiento de estos exjefes de ETA a "expensas" de que Francia diera el visto bueno a ampliar su entrega por estos hechos, como finalmente ha hecho, por lo que ahora su sucesor ha podido dictar el procesamiento para estos cuatro.

Reapertura del caso en 2022

El sumario por el atentado de Santa Pola, en el que murieron la hija de un agente y un transeúnte, se reabrió en marzo de 2022, al ser admitida a trámite una querella de la Asociación Dignidad y Justicia, y, a la luz de lo investigado, fueron imputados estos Anboto y Múgica y otros cuatro exjefes de ETA como miembros del máximo órgano director y coordinador de la banda terrorista cuando se perpetró este atentado.

Una acción terrorista que fue reivindicada por ETA en un comunicado en el que criticaba el proceso de ilegalización de Batasuna. La organización terrorista culpaba a PP y PSOE de haberlo "puesto en marcha" tras este atentado, "cuando en realidad ese proceso ya se encontraba en marcha".

Como autores de la masacre ya fueron condenados en 2012 los integrantes del comando Argala Óscar Zelarain y Andoni Otegi y a este respecto el auto apunta que ellos "se limitaron a recoger el vehículo ya preparado como coche-bomba y cargado con los 100 kilogramos de explosivos que les fue entregado desde Francia", donde se asentaba la cúpula de ETA.

Noticias relacionadas

En cuanto al asesinato del teniente coronel Pedro Antonio Blanco, en enero de 2000, que escenificó el fin de la tregua decretada por ETA en 1998, ya fue condenada en 2014 a 126 años de cárcel Ana Belén Egües, integrante del comando Buruhauste, que operaba en Madrid.