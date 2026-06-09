Salvamento Marítimo remolca un yate a la deriva en la bocana del puerto de Alicante
Una embarcación de 23 metros de eslora se ha quedado sin motor y se estaba acercando a las rocas cuando ha sido auxiliada por la Salvamar Leo
La Salvamar Leo de Salvamento Marítimo ha remolcado esta mañana un yate de 23 metros de eslora que estaba a la deriva tras quedarse sin motor por una avería. A bordo del yate se encontraban dos personas que no han sufrido daños-
El aviso de emergencia ha llegado al Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de València y ha movilizado a la Salvamar Leo, con base en el puerto de Alicante.
Sin motor
El yate se encontraba en la bocana del puerto, a la altura de San Gabriel, y tras quedarse sin motor para navegar ha solicitado ayuda.
La embarcación se estaba acercando hacia las rocas, por lo que los miembros de la tripulación han tirado incluso el ancla hasta que el barco ha sido auxiliado por Salvamento Marítimo.
La Salvamar Leo ha remolcado el yate hasta el puerto de Alicante, donde tiene su amarre en Marina Deportiva.
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