Un guardia civil fuera de servicio sorprende en la calle a tres "cogoteros" que robaron 3.000 euros a una mujer en Villena

La Guardia Civil ha detenido en Villena a dos hombres y una mujer de 37, 27 y 35 años, todos de origen colombiano, por robar 3.000 euros al descuido a una mujer que acababa de sacar el dinero en una entidad bancaria. La intervención de un guardia civil que estaba fuera de servicio y reconoció a uno de los sospechosos en una calle de Villena fue clave para apresar a los tres implicados, especializados en robar por el método del "cogotero" a personas cuando salen de entidades bancarias.

Los arrestos se han producido en el marco de la denominada operación Tergo, desarrollada por el Área de Investigación de la Guardia Civil de Villena. Los detenidos han sido acusados de sendos delitos de hurto y pertenencia a grupo criminal.

La investigación comenzó el pasado mes de febrero, después de que la responsable de un establecimiento de hostelería denunciara la sustracción de 3.000 euros en efectivo. La víctima había retirado previamente el dinero de una entidad bancaria de la localidad y, posteriormente, fue objeto de un hurto mediante el método conocido como “cogotero”.

Distracción

Según la Guardia Civil, los presuntos autores actuaban de forma coordinada. Su "modus operandi" consistía en vigilar a las víctimas a la salida de los bancos, seguir sus movimientos y distraerlas para sustraerles el dinero sin que se percataran. Para ello, utilizaban dispositivos de comunicación y auriculares que les permitían coordinarse entre ellos y tratar de evitar ser detectados.

Traslado de una de las personas detenidas en Villena. / INFORMACIÓN

El análisis de las imágenes de videovigilancia permitió a los investigadores identificar la actuación conjunta del grupo. La operación culminó el pasado 27 de abril con la detención de los tres sospechosos gracias a la intervención de un guardia civil fuera de servicio.

El agente reconoció en la vía pública a uno de los implicados tras haber visionado previamente las grabaciones relacionadas con los hechos y solicitó el apoyo de sus compañeros para practicar las detenciones, ya que además de este sospechoso estaban otros dos por la zona en busca de nuevas víctimas, según fuentes cercanas al caso.

Durante la actuación, los agentes detuvieron a los tres implicados e intervinieron dispositivos de comunicación, varios auriculares y dinero en efectivo. Los detenidos formaban, presuntamente, un grupo itinerante asentado en Murcia que se desplazaba a otras localidades para cometer este tipo de hechos delictivos.

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Los arrestados fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villena, según informa la Guardia Civil.