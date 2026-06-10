La jueza ordena el volcado de un móvil del principal sospechoso del crimen de Jesús Tavira en Alicante

La magistrada que investiga el asesinato del empresario Jesús Tavira en Alicante ha autorizado el volcado de un móvil del principal sospechoso, según han confirmado a este diario fuentes cercanas al caso. Se trata de un terminal que se encontraba en el interior del vehículo del investigado, que fue intervenido por la Policía tras su detención.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Violenta (UDEV) de la Comisaría Provincial solicitaron a la jueza autorización para analizar este segundo dispositivo, en busca de indicios que permitan identificar a otras personas que podrían haber participado en el crimen.

La Policía ya disponía de un primer teléfono del acusado, pero a medida que ha avanzado la investigación ha quedado claro que existía un segundo aparato en el coche, que fue trasladado a dependencias policiales junto al vehículo. La comisión judicial se ha personado en las instalaciones donde está depositado el vehículo para hacerse cargo del terminal telefónico.

El análisis de los terminales ha aportado hasta ahora información relevante para la investigación, como intercambios de llamadas entre los implicados. El examen de los mensajes y del historial de este nuevo dispositivo podría aportar nuevos datos clave para el esclarecimiento del caso. En la causa están personados como acusación particular los abogados Moisés Candela Savater y Miguel Ángel Garijo, en representación de la familia de la víctima

Cuatro investigados

Como ya publicó este diario, por el asesinato hay cuatro investigados y no se descarta la participación de más personas. El principal sospechoso es un extrabajador de Tavira, de origen magrebí, que mantenía con él disputas económicas por el dinero que le reclamaba correspondiente al tiempo trabajado, así como un conflicto relacionado con la vivienda que la víctima le ayudó a conseguir como forma de compensación por la deuda.

El cadáver de Tavira fue localizado enterrado en el interior de un antiguo aljibe en esa vivienda de El Bacarot. También fueron detenidas su pareja y otras dos personas que habrían colaborado en el incendio del coche del empresario desaparecido.

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Por otro lado, el testigo que permitió identificar a estos dos sospechosos ha vuelto a no comparecer ante el juzgado por segunda vez. La jueza quería que participara en una rueda de reconocimiento para determinar si reconocía a los dos investigados por el incendio del vehículo. Se trata de una persona sin domicilio conocido que suele pernoctar en la calle.