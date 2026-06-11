Dos detenidos por robo en un operativo policial en cinco asentamientos de personas sin hogar en Alicante

La Policía Nacional ha desarrollado este jueves un dispositivo de control e identificación de personas y objetos en varios asentamientos de personas sin hogar situados en las zonas de Rabasa y Cruz Roja, en los alrededores de la conocida como "montaña del huevo" en Alicante. La actuación, coordinada por agentes de la Comisaría de Distrito Norte, ha concluido con dos detenidos por un robo en el interior de un vehículo y se ha contado con la colaboración de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y de medios aéreos de la Policía Nacional.

Fuentes policiales han explicado a este diario que el operativo se ha centrado en el control de personas y objetos en cinco puntos distintos de estos asentamientos y el balance ha sido de 44 personas identificadas, además de la comprobación de distintos efectos por si eran robados, entre ellos cuatro bicicletas, cinco patinetes y un ordenador portátil.

Durante la intervención han sido detenidas dos personas al ser localizadas con efectos presuntamente procedentes de un robo cometido hace tan solo dos días en el interior de un vehículo estacionado en Alicante.

Sin incidentes

La actuación se ha desarrollado sin ningún incidente con las personas identificadas y los agentes han informado a las personas sin hogar que están acampadas en estas zonas la finalidad del operativo. Se trata de una intervención de carácter preventivo y de control, sin que se hayan producido enfrentamientos ni alteraciones del orden.

Basura en uno de los asentamientos controlados por la Policía en Alicante. / INFORMACIÓN

Además, a las personas localizadas en estos asentamientos se les facilitó un medio de contacto para comunicar a la Policía Nacional la posible llegada de nuevos ocupantes que pudieran alterar la convivencia en la zona. Según las mismas fuentes, el objetivo es "preservar el ambiente cordial que, a fecha actual, existe" entre quienes permanecen en estos espacios.

El operativo se ha llevado a cabo tras la preocupación vecinal que generan estos asentamientos por cuestiones relacionadas con convivencia, seguridad e insalubridad. Asociaciones vecinales ya habían señalado anteriormente la existencia de asentamientos en áreas próximas a la "montaña del huevo" y otros puntos cercanos.

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La intervención policial, no obstante, diferencia entre la realidad social de las personas sin hogar y las actuaciones concretas vinculadas a posibles delitos. En este caso, el balance policial destaca tanto las dos detenciones por los efectos supuestamente sustraídos como la ausencia de incidentes con el resto de personas identificadas.