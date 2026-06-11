Jupol reclama más policías ante el aumento de la criminalidad del 4,5% en Alicante

El sindicato Jupol ha mostrado su preocupación por el incremento de la criminalidad en la provincia de Alicante durante el primer trimestre de 2026 y ha reclamado al Ministerio del Interior un refuerzo urgente de las plantillas de la Policía Nacional, más medios materiales y tecnológicos y la modernización de varias infraestructuras policiales.

Según los datos del balance de criminalidad del Ministerio del Interior analizados por la organización sindical, Alicante registró entre enero y marzo de este año un total de 25.735 infracciones penales, frente a las 24.631 contabilizadas en el mismo periodo de 2025. Esta evolución supone un aumento del 4,5% de la criminalidad en la provincia.

Jupol considera especialmente preocupante el repunte de algunos delitos que generan una elevada alarma social. Entre ellos destaca el incremento de las agresiones sexuales con penetración, que suben un 34%, así como los delitos de lesiones y riñas tumultuarias, con un aumento del 12%. El sindicato también señala el aumento de las amenazas y coacciones, con un 15,7% más, y de los hurtos, que se elevan un 7,1% y continúan siendo una de las principales preocupaciones en zonas turísticas y comerciales.

Desde la organización sindical sostienen que estos datos son consecuencia de “años de falta de planificación” en materia de seguridad pública y de una dotación insuficiente de efectivos policiales. Jupol afirma que los agentes destinados en la provincia están realizando “un esfuerzo extraordinario” para mantener la seguridad ciudadana, pero advierte de que lo hacen con plantillas ajustadas, medios limitados y una carga de trabajo creciente.

Mayor subida en Petrer y Benidorm

El sindicato pone el foco en la evolución de la delincuencia en determinados municipios alicantinos. En concreto, destaca el caso de Petrer, donde la criminalidad ha aumentado un 45,9%, y el de Benidorm, con un incremento del 21,6%, según el balance de Interior.

Para Jupol, estas cifras evidencian la necesidad de diseñar una planificación específica para las zonas con mayor presión delincuencial, especialmente aquellas afectadas por el crecimiento poblacional, la actividad turística o fenómenos criminales cada vez más complejos. La organización cita expresamente municipios como Alicante, Benidorm, Dénia, Elda y Petrer, y reclama una Policía Nacional “dimensionada adecuadamente” para responder a las necesidades reales de la provincia.

Junto a la falta de personal, Jupol denuncia el deterioro de diversas dependencias policiales. El sindicato señala especialmente las comisarías de Benidorm y Dénia, cuyas instalaciones, asegura, acumulan años de deficiencias y han quedado obsoletas para las necesidades operativas actuales.

La organización considera que el estado de estas infraestructuras afecta tanto a las condiciones laborales de los agentes como a la atención que reciben los ciudadanos. Por ello, reclama una inversión decidida en la modernización de las comisarías y en la mejora de los medios disponibles para los policías nacionales.

Actualización de puestos

Jupol también insiste en la necesidad de actualizar el catálogo de puestos de trabajo de la Policía Nacional, al considerar que no responde a las necesidades reales de las plantillas. El sindicato pide la cobertura inmediata de vacantes y la creación de nuevos puestos adaptados a la situación actual de la provincia.

Asimismo, reclama más medios materiales y tecnológicos para afrontar tanto la delincuencia convencional como la ciberdelincuencia, además del refuerzo de unidades como Seguridad Ciudadana, Policía Judicial y Extranjería. Según Jupol, la provincia de Alicante soporta una elevada presión turística y migratoria durante buena parte del año, lo que exige una respuesta policial reforzada.

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El sindicato concluye que los datos del primer trimestre de 2026 suponen “un serio aviso” que no debe ser ignorado por el Ministerio del Interior. Por ello, exige abandonar cualquier discurso triunfalista y afrontar, con más recursos humanos, materiales e infraestructuras adecuadas, el incremento de la criminalidad en la provincia.