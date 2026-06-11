Libertad para una joven detenida en La Vila por apuñalar a una mujer: "te tengo que cortar la cabeza"

Una mujer de 46 años resultó herida de arma blanca el pasado lunes en La Vila Joiosa mientras era atacada con una navaja por una joven de 28 años que profería amenazas como "os voy a quemar vivas" y "te voy a matar porque estoy lo tenía yo pensado. Esto no es nada para lo que te voy a hacer, te voy a cortar la cabeza", según los datos recabados por la Guardia Civil de la víctima y testigos del suceso.

La víctima conocía a la agresora porque había mantenido una relación sentimental con su sobrino, pero desconoce el motivo real de la agresión. La joven fue detenida por la Policía Local de La Vila Joiosa y presentada ante la Guardia Civil, que instruyó las diligencias y puso a la arrestada a disposición del juzgado de guardia este miércoles como presunta autora de delitos de tentativa de homicidio y lesiones. La joven, asistida por el abogado Aitor Esteban Gallastegui, quedó en libertad provisional y con una orden de alejamiento de la víctima.

La agresión ocurrió poco después de las ocho y media de la tarde del pasado lunes en la calle Costereta de La Vila, en el casco antiguo del municipio, y todo quedó grabado por las cámaras del servicio municipal de vigilancia. La víctima relató a la Guardia Civil que acababa de llegar a su domicilio tras haber hecho la compra y escuchó unas voces que le decía que saliera fuera.

En ese momento desconocía las intenciones de la joven, por lo que salió confiada para ver qué quería. Sin embargo, nada más salir y sin mediar palabra la joven sacó una navaja que tenía oculta en el pecho y se dirigió hacia la mujer para atacarla.

La víctima salió corriendo, pero fue alcanzada por la agresora. Tras recibir dos golpes leves en el brazo de derecho, la mujer se protegió la cara y recibió una cuchillada en el antebrazo izquierdo. Al mismo tiempo que le atacaba iba profiriendo las amenazas de muerte mencionadas anteriormente. Unos vecinos salieron a auxiliar a la víctima y lograron retener a la agresora y quitarle la navaja.

Agresión grabada

La Guardia Civil ha analizado las imágenes grabadas con las cámaras del Ayuntamiento de La Vila Joiosa y en ellas se aprecia toda la secuencia de la agresión. Además de la mujer herida, en la grabación se observa que trata de atacar a una segunda mujer y cómo es reducida por unos vecinos que lograron desarmarla.

Una ambulancia del SAMU se personó en el lugar y tras realizar una primera asistencia a la víctima procedió a su traslado a un centro de salud, donde le curaron la herida inciso contusa y le pusieron cinco puntos de sutura.

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Por su parte, la Policía Local de La Vila recibió varias llamadas alertando de una pelea entre mujeres con un arma blanca y tras desplazarse a la calle Costereta procedieron a la detención de la joven autora. Un testigo que retuvo a la autora explicó a los agentes que le quitó la navaja porque tenía intención de matar a la víctima y temió incluso que él mismo resultara herido en el forcejeo para inmovilizarla y quitarle el arma blanca.