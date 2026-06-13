Muere un motorista tras chocar contra una palmera en la carretera de la Cantera de Alicante

Un nuevo accidente mortal ha vuelto a sacudir la carretera de la Cantera, en Alicante. Un hombre de 48 años falleció en la noche de este viernes cuando circulaba en moto por la avenida de Villajoyosa, a la altura del Hotel Albahía, según ha informado la Policía Local.

Por causas que se investigan, la moto impactó contra el bordillo y el conductor terminó cayendo golpeándose contra una palmera. El CICU recibió el aviso a las 23:20 horas y movilizó una ambulancia SVB y un SAMU. El equipo médico comenzó las maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Imagen de archivo de uno de los últimos accidentes en la Cantera con víctimas mortales. / Álex Domínguez

Este trágico suceso vuelve a poner el foco sobre la peligrosidad de este tramo, que conecta el casco urbano de Alicante con la zona de playas. Según los últimos datos disponibles, correspondientes a 2023, la avenida de Villajoyosa acumula cerca de una decena de fallecidos en accidentes de tráfico en apenas quince años, todos ellos motoristas.

La elevada siniestralidad convierte a esta vía en uno de los puntos negros del mapa de carreteras de la ciudad, especialmente para los conductores de motocicletas.