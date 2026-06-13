Muere un motorista tras chocar contra una palmera en la carretera de la Cantera de Alicante
El accidente vuelve a señalar la avenida de Villajoyosa como una de las más peligrosas de la ciudad
Un nuevo accidente mortal ha vuelto a sacudir la carretera de la Cantera, en Alicante. Un hombre de 48 años falleció en la noche de este viernes cuando circulaba en moto por la avenida de Villajoyosa, a la altura del Hotel Albahía, según ha informado la Policía Local.
Por causas que se investigan, la moto impactó contra el bordillo y el conductor terminó cayendo golpeándose contra una palmera. El CICU recibió el aviso a las 23:20 horas y movilizó una ambulancia SVB y un SAMU. El equipo médico comenzó las maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no pudieron hacer nada por salvar su vida.
Este trágico suceso vuelve a poner el foco sobre la peligrosidad de este tramo, que conecta el casco urbano de Alicante con la zona de playas. Según los últimos datos disponibles, correspondientes a 2023, la avenida de Villajoyosa acumula cerca de una decena de fallecidos en accidentes de tráfico en apenas quince años, todos ellos motoristas.
La elevada siniestralidad convierte a esta vía en uno de los puntos negros del mapa de carreteras de la ciudad, especialmente para los conductores de motocicletas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El centro de ocio en el corazón del puerto de Torrevieja comienza su andadura
- La mejor nota de Selectividad es de Torrevieja: 'Estudiaré Medicina en honor a mi padre, que murió cuando yo tenía dos años
- Una pareja secuestra, viola y roba 24.000 € a una mujer que les acogió en su domicilio de Guardamar
- La Generalitat ya ha dragado 80.000 metros cúbicos de lodos del "tapón" de la desembocadura del Segura
- Luceros se queda sin palomas en Hogueras cuarenta años después
- Récord de facturación y de beneficios para la compañía alicantina que guía los drones de Amazon
- Los profesores avisan de que la lucha continúa y piden que los descuentos de la huelga sean progresivos
- Torrevieja estrena el Paseo del Mar como nuevo espacio de ocio en el puerto