La Policía Nacional desarticula una red de droga en Alicante, Valencia y Murcia con 28 detenidos

La Policía Nacional ha desarticulado en las provincias de Valencia, Alicante y Murcia una organización criminal presuntamente dedicada a la distribución de sustancias estupefacientes en la zona del Levante. La operación ha culminado con 28 personas detenidas y la incautación de 30 kilos de cocaína, 12 kilos de MDMA, más de 720.000 euros en efectivo, cinco armas de fuego, un lingote de plata y 21 vehículos, algunos de ellos equipados con dobles fondos o “caletas”.

Las pesquisas se iniciaron a raíz de las informaciones obtenidas por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia sobre la posible actividad ilícita de una mujer asentada en la localidad de Torrent.

Las primeras vigilancias confirmaron un constante flujo de visitas a su domicilio por parte de personas vinculadas a este entorno. Entre ellas destacaba un hombre residente en la Región de Murcia, que ejercía como socio relevante de la red y contaba con su propia estructura para redistribuir la sustancia.

Envíos desde Benissa

A medida que avanzaron las indagaciones, los investigadores lograron identificar de forma progresiva al resto de los integrantes de la organización. Entre los colaboradores más activos se encontraban dos “correos” asentados en El Puig de Santa María, en Valencia, y Benissa, en Alicante. Ambos realizaban desplazamientos rápidos por la geografía española para transportar cargamentos o recaudar los beneficios derivados del tráfico de drogas.

Fruto de las pesquisas, los agentes determinaron que los dos principales receptores de la sustancia eran el sospechoso ubicado en Murcia y un empresario del ocio nocturno, propietario de diversos locales en Valencia.

Asimismo, la Policía identificó en el escalón superior de la red a otro ciudadano de elevada posición socioeconómica y titular de un importante patrimonio inmobiliario, quien presuntamente actuaba como proveedor principal de la cocaína.

14 entradas y registros simultáneos

Finalmente, la Policía Nacional desplegó un amplio dispositivo que culminó con 14 entradas y registros simultáneos en inmuebles de las provincias de Valencia, Alicante y Murcia. En esos registros se intervinieron 30 kilos de cocaína, 12 kilos de MDMA, 721.105 euros en efectivo, un lingote de plata, cinco armas de fuego, abundante munición de calibre 9 milímetros y 21 vehículos.

Los investigadores comprobaron que, para el transporte seguro del dinero y la droga, varios de los vehículos intervenidos contaban con habitáculos ocultos fabricados de forma específica, conocidos como “caletas”. En uno de estos dobles fondos, integrado en un coche controlado por el cabecilla de la red, los agentes localizaron 400.000 euros en efectivo. Además, en una motocicleta propiedad del empresario del ocio nocturno se hallaron ocultos más de 100.000 euros.

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional para seis de los detenidos

La operación policial se ha dado por concluida tras la detención de los últimos sospechosos vinculados a la cúpula de la organización. Los 28 arrestados han sido puestos a disposición judicial como presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y falsedad de documento público.

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