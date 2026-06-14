Detenido en Alicante un fugitivo reclamado por Argelia por un delito de blanqueo de capitales

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un hombre de 46 años sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención para Extradición emitida por las autoridades de Argelia por un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación comenzó después de que Argelia comunicara a las autoridades españolas la posibilidad de que el fugitivo se encontrara en Alicante. Tras diversas gestiones para localizarlo, fue identificado por una patrulla de Seguridad Ciudadana durante un servicio preventivo en una zona vigilada por la presencia de tráfico de drogas. Al comprobar su identidad, los agentes verificaron que estaba siendo buscado internacionalmente y procedieron a su arresto.

Según las autoridades argelinas, los hechos se remontan a agosto de 2025 en la ciudad de Mostaganem. El detenido estaría vinculado a una organización criminal dedicada al contrabando de mercancías y bienes de valor. La red supuestamente importaba vehículos procedentes de China a bajo coste a través del puerto de Mostaganem para venderlos posteriormente con importantes beneficios ilícitos.

La investigación también apunta a que parte de los beneficios obtenidos eran repartidos entre funcionarios de aduanas y otros colaboradores que facilitaban las operaciones ilegales y ocultaban la mercancía. Además, la organización estaría relacionada con actividades de exportación ilegal de petróleo.

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Por estos hechos, el arrestado podría enfrentarse en Argelia a una pena máxima de 20 años de prisión. Tras su detención, fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional, que se encargará de tramitar el procedimiento de extradición.