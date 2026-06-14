Investigan la muerte de un joven de 20 años que se ahogó en el río en Murcia: su cadáver estuvo 9 meses en la morgue sin identificar

La Guardia Civil investiga las circunstancias que rodean la muerte de Soufian, un joven de 20 años cuyo cadáver fue encontrado en el río Segura, a su paso por El Raal, en Murcia, en septiembre de 2025, aunque la identificación de los restos mortales se ha hecho ahora, en junio de 2026, después de estar el cuerpo nueve meses en una cámara frigorífica del Instituto de Medicina Legal.

Cuando se le pierde la pista, Soufian vivía con su madre en la Región, mientras que su padre y sus tíos residían en Granja de Rocamora. Cuando la familia del joven denunció su desaparición (en octubre de 2025, según el cartel de búsqueda difundido por el Centro Nacional de Desaparecidos, ya inactivo), el chico ya estaba muerto, pero nadie se lo había comunicado a sus allegados. El cadáver había sido descubierto días antes, en el río, y trasladado a la morgue.

«Mi hermano estaba siempre buscando al chico», indica a este diario el tío paterno de Soufian Housni. Este pariente explica que lo que pasó fue «un error», puesto que, aunque se presentó la pertinente denuncia por desaparición ante la Benemérita, no se relacionó con el hallazgo del cuerpo en el río. «No identificaron el cadáver», lamenta Housni.

Su móvil, en un locutorio

La familia, creyendo que el joven estaba desaparecido, siguió buscándolo. Dieron con su teléfono, puesto que el terminal «estaba en el locutorio de un chico», manifiesta su tío. El responsable de este establecimiento «dijo que Soufian le había llevado el móvil porque se rompió la pantalla». Nunca llegó a recogerlo.

En el presente mes de junio, por fin la familia tuvo noticias. «Nos informaron de que un cadáver encontrado en septiembre pertenecía a Soufian». El cuerpo, tras meses en la cámara frigorífica del centro ubicado junto al Reina Sofía, fue sometido a un análisis de ADN: se comparó el suyo con el de su progenitora. Y coincidió.

«Salió que era Soufian», apunta su tío, «entonces llamaron a mi hermano para avisarle». Fue entonces cuando los parientes del difunto acudieron a la Policía Judicial y se enteraron de que el cuerpo del joven había sido encontrado en el río.

Aún no les han dado el cuerpo

Ahora sufren «la burocracia» para que les entreguen el cadáver, el cual continúa en dependencias del Instituto de Medicina Legal. Mientras tanto, el Instituto Armado ha abierto la pertinente investigación para ver qué le pasó.

«Una novia suya nos dijo que mi sobrino tenía malas compañías», recalca Housni, que quiere, como toda la familia, que la Benemérita indague a fondo en el caso, dado que «no sabemos si alguien le empujó y le tiró al río». «Según el informe del médico forense, murió ahogado», precisa el familiar del joven, que, como el resto de los parientes, exige que se profundice en «una muerte que no nos cuadra».

Por ejemplo, al chico «lo encontraron con las zapatillas: no va a entrar con las zapatillas en el agua», comenta su tío, que insiste en que «necesitamos una investigación, saber si alguien le empujó. Necesitamos justicia».

"Solicito una reparación civil"

A Mehdi Housni, padre del joven fallecido, aún le cuesta hablar el castellano, más aún cuando la congoja se apodera de él para hablar de su vástago, Soufian, nacido en 2006 en Granja de Rocamora, en Alicante, y vecino de Murcia cuando se le perdió la pista.

«Exijo una investigación inmediata sobre la muerte de mi hijo a la mayor brevedad posible», enfatiza el hombre, a lo que añade: «Asimismo, solicito una reparación civil e insto a las autoridades a que realicen una investigación exhaustiva de este caso».

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«Les imploro que presten toda su atención a este joven, nacido aquí en España», remarca Mehdi Housni, de origen marroquí, que aún no entiende cómo fue posible que «las autoridades españolas demorasen la notificación de su fallecimiento desde el 17 de septiembre de 2025 hasta el 4 de junio de 2026».