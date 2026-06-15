Desmantelan en Torrevieja un grupo acusado de estafas bancarias con SMS en ocho provincias

La Guardia Civil ha detenido en Torrevieja a tres jóvenes de entre 24 y 28 años como presuntos integrantes de un grupo dedicado a cometer estafas bancarias mediante técnicas de ingeniería social en distintos puntos de España. La operación, desarrollada por el Equipo @ de la Guardia Civil de Torrevieja, ha permitido esclarecer ocho delitos de estafa por valor de casi 31.000 euros a víctimas residentes en Alicante, Almería, Barcelona, Guadalajara, Madrid, Murcia, Sevilla y Valencia.

La investigación se inició el pasado mes de enero, después de que los agentes detectaran un número inusual de denuncias relacionadas con retiradas fraudulentas de dinero en cajeros automáticos y compras de productos electrónicos realizadas con medios de pago obtenidos de forma ilícita. Aunque los perjudicados residían en distintas provincias, las extracciones de efectivo se concentraban en una zona muy concreta de Orihuela Costa, mientras que las compras se localizaban en un mismo centro comercial.

Simulaban ser empleados

Según la Guardia Civil, los detenidos utilizaban mensajes SMS fraudulentos, una modalidad conocida como "smishing", en los que simulaban ser entidades bancarias y alertaban a las víctimas de supuestos cargos no autorizados o incidencias en sus cuentas. Tras ese primer contacto, los perjudicados recibían llamadas telefónicas en las que los autores se hacían pasar por empleados de sus bancos, técnica denominada "spoofing", con el objetivo de obtener claves de acceso y códigos de verificación.

Una vez conseguida la información necesaria, los miembros del grupo realizaban retiradas de efectivo en cajeros y compras fraudulentas de teléfonos móviles, relojes, perfumes, ropa y otros artículos de valor. El perjuicio económico acreditado hasta el momento asciende a 30.975 euros.

Efectos intervenidos a los detenidos en Torrevieja. / INFORMACIÓN

Las pesquisas permitieron identificar a los presuntos integrantes de la organización, que actuaban de forma itinerante y se desplazaban con frecuencia por distintos puntos del litoral mediterráneo para llevar a cabo las operaciones fraudulentas y adquirir los productos.

Los tres sospechosos fueron localizados y detenidos el pasado 30 de abril mientras realizaban compras en un establecimiento comercial de Torrevieja. En el momento del arresto, los agentes intervinieron 3.005 euros en efectivo, diez teléfonos móviles de gama media y alta y tres ordenadores portátiles.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja en funciones de guardia, que decretó su puesta en libertad con la imposición de medidas cautelares. La Guardia Civil les atribuyen ocho delitos de estafa y un delito de pertenencia a grupo criminal.

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La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía la importancia de desconfiar de mensajes o llamadas en los que se soliciten datos bancarios, claves de acceso o códigos de verificación, aunque aparentemente procedan de una entidad oficial. Ante cualquier duda, recomienda contactar directamente con el banco a través de sus canales habituales.