Muere un motorista de 35 años en un accidente de tráfico en La Vila Joiosa

Un motorista de 35 años perdió la vida este domingo por la tarde en un accidente de tráfico ocurrido en La Vila Joiosa y una mujer que le acompañaba resultó herida, según han informado fuentes de la Guardia Civil de Tráfico. Este es el segundo accidente de moto con víctimas mortales que se registra este fin de semana en la provincia alicantina, tras la muerte poco antes de la medianoche del viernes a sábado de otro motorista de 48 años en la conocida como carretera de la Cantera, en la avenida de Villajoyosa en Alicante.

El accidente en La Vila Joiosa se produjo poco antes de las seis de la tarde de este domingo en el kilómetro 143 de la carretera N-332. Por causas que investiga la Guardia Civil de Tráfico, una motocicleta en la que viajaban dos personas se salió de la vía y el conductor falleció.

Al lugar acudieron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y servicios sanitarios, aunque desafortunadamente no pudieron hacer nada por salvarle la vida al motorista de 35 años y confirmaron su fallecimiento. Los sanitarios sí atendieron por lesiones de carácter leve a una mujer, según las fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Según datos de la Dirección General de Tráfico, trece personas han perdido la vida en otros tantos siniestros de tráfico registrados durante este fin de semana, en el que casi la mitad de las víctimas mortales han sido usuarios vulnerables. En concreto han perdido la vida en las carreteras cuatro motoristas, dos peatones y un ciclista. En estos datos de Tráfico no se contabilizan accidentes mortales en vías urbanas como el ocurrido en Alicante, siniestro que costó la vida Carlos Álvarez, entrenador de remo del Club de Regatas.

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Los trece accidentes mortales contabilizados por Tráfico han ocurrido, además de en La Vila Joiosa, en Torremejía y Villanueva de la Serena (Badajoz), Sant Antoni de Portmany (Baleares), Caudiel (Castellón), Mondoñedo (Lugo), Vilardevós (Ourense), Barro y Redondela (Pontevedra), Lora del Río y Osuna (Sevilla), Calera y Chozas (Toledo) y Montroy (Valencia).