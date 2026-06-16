Libertad para los 9 detenidos por la riña vecinal por una fiesta con la música alta que acabó a tiros en Alicante

Las nueve personas detenidas por la Policía Nacional por una riña a causa de una fiesta con la música alta que acabó a tiros y con tres heridos ya se encuentran en libertad con cargos. Los ocho ciudadanos colombianos de entre 24 y 46 años quedaron libres tras comparecer en dependencias policiales, mientras que el joven español de 23 años acusado de efectuar varios disparos ha pasado este martes a disposición judicial, donde ha sido asistido por el abogado Aitor Esteban Gallastegui y también ha sido puesto en libertad provisional.

En la puerta del Palacio de Justicia de Alicante se han concentrado muchos familiares del joven, los cuales han expresado su malestar porque la Policía no ha querido registrarles una denuncia por la situación sufrida el día de los hechos al no ser atendidas las llamadas de emergencia que realizaron horas antes por las molestias causadas y las amenazas graves recibidas de las personas que estaban celebrando la fiesta.

Pantallazo de las llamadas realizadas por la pareja que recibió amenazas tras quejarse a sus vecinos por la música alta. / Delgado

El joven detenido por realizar los disparos, que fue uno de los tres heridos en la riña, ha declarado en sede judicial que la pistola era de una de las personas que entraron en su domicilio durante la disputa y que se la quitó tras forcejear con él.

"Te violamos a ti y a tus hijos"

Según han explicado fuentes de la familia, la intervención policial por la riña ocurrió a las ocho de la mañana del domingo en el barrio Juan XXIII Segundo Sector, pero sobre las dos de la madrugada ya se produjo un primer incidente. La mujer del joven detenido como autor de los disparos llamó a la puerta de sus vecinos para que pararan la música porque sus tres hijos, todos de corta edad, no podían dormir. La respuesta no fue nada conciliadora, todo lo contrario: "o te callas o entramos en tu casa y te violamos a ti y a tus hijos", según las fuentes familiares.

Sobre las dos y media de la madrugada comenzaron a realizar llamadas para pedir ayuda tras recibir estas amenazas. Primero a Emergencias, luego a la Policía Local y a continuación a la Policía Nacional. Sin embargo, denuncian que nadie atendió sus demandas ni enviaron a ninguna dotación policial al lugar. Por ello, han mostrado su intención de denunciar los hechos en el juzgado de guardia, con los pantallazos que recogen hasta media docena de llamadas entre las 02:33 y las 03:18 horas.

Fotograma de los implicados frente a la casa del vecino que les llamó la atención. / INFORMACIÓN

Tras este incidente ocurrido durante la madrugada, la riña se originó sobre las ocho de la mañana cuando el marido de la joven amenazada recriminó a sus vecinos por el elevado volumen de la música, ya que estaban de fiesta desde la tarde del pasado sábado. Ambos residen en una planta baja y el joven relató a la Policía que unas catorce personas comenzaron a lanzar piedras y otros objetos contra su domicilio. Todo ello ocurrió mientras le amenazaban con violar a su mujer, descuartizar a sus hijos y "rajar a tu mujer y tus hijos delante tuya".

Proteger a la familia

Varios implicados, según la versión del joven, llegaron a acceder por el balcón a su domicilio, por lo que procedió a encerrar a su mujer e hijos en una habitación para protegerles. Fuentes cercanas al caso han indicado que el joven ha explicado en el juzgado de guardia que forcejeó con uno de los vecinos y le quitó la pistola que portaba, pero al ver que había otra persona armada en el balcón realizó disparos intimidatorios para que se fueran.

Varios radiopatrullas acudieron al lugar alertados por una pelea y realizaron las nueve detenciones. Además de los datos aportados por el joven que disparó, su mujer relató a los agentes que los implicados lanzaron piedras de grandes dimensiones a sus ventanas y rompieron los cristales.

Asimismo, un vecino del barrio afirmó a los agentes que escuchó los gritos de una pelea y al asomarse a su ventana observó a una multitud de personas lanzando piedras y objetos al domicilio del detenido por los disparos, a quien llegaron a decir que "vamos a entrar y a degollar a tus hijos".

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Fuentes próxima a la familia del joven que disparó han señalado que los vecinos que estaban de fiesta son "problemáticos" y a principios de año ya se registró otro incidente con una agresión y una mujer atacó e hirió con un cúter a una persona.