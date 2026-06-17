Un conductor ebrio choca contra una moto de autoescuela en un adelantamiento y se da a la fuga en El Campello
Una joven de 20 años ha resultado herida en el siniestro en la N-332 a la altura de la Venta Lanuza y la Guardia Civil ha detenido a un hombre que huyó sin socorrerla
La Guardia Civil de Tráfico ha detenido esta mañana en El Campello a un conductor ebrio de origen magrebí tras darse a la fuga con su coche de un accidente de tráfico donde una joven de 20 años que circulaba en una moto de autoescuela ha resultado herida con politraumatismo y ha sido evacuada en un helicóptero medicalizado.
El accidente ha ocurrido sobre las diez de la mañana en el kilómetro 128 de la carretera N-332, en el término de El Campello. Este punto kilométrico se encuentra a la altura de la Venta Lanuza, un punto negro donde han ocurrido múltiples accidentes de tráfico.
Según los primeros datos recabados por la Guardia Civil, el accidente se ha producido cuando un turismo estaba realizando un adelantamiento y ha colisionado contra una moto de autoescuela que circulaba correctamente por su carril y con su profesor de la academia en otro vehículo que iba detrás.
Tras el impacto el conductor no se ha detenido para auxiliar a la motorista herida, sino que ha seguido circulando. No obstante, poco después ha tenido que detener el coche para solventar una avería en una rueda y la Guardia Civil de Tráfico ha llegado antes de que reanudara la marcha y ha procedido a su detención.
Huida
El conductor, que no ha resultado lesionado en la colisión, ha sido detenido por la Guardia Civil de Tráfico por darse a la fuga del accidente y además ha dado positivo en la prueba de alcoholemia que le han practicado. El conductor y su acompañante han sido trasladados a dependencias de la Guardia Civil para practicar las diligencias correspondientes por el siniestro.
En el lugar de la colisión se han personado efectivos sanitarios y de la Guardia Civil de Tráfico, así como agentes de la Policía Local de El Campello. También ha aterrizado en el lugar un helicóptero medicalizado para evacuar a la motorista herida.
Según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), la joven de 20 años ha sido atendida por politraumatismo y ha sido evacuada en el helicóptero medicalizado al Hospital Comarcal Marina Baixa en La Vila Joiosa.
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