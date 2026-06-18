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Arrestado con cerca de un kilo de speed para vender en su domicilio de Alicante

La Policía erradica un importante punto negro de venta de droga al menudeo en la zona centro e incauta 2.200 euros a un hombre de 64 años detenido

Arrestado un hombre de 64 años con casi un kilo de speed en Alicante

Arrestado un hombre de 64 años con casi un kilo de speed en Alicante

Arrestado un hombre de 64 años con casi un kilo de speed en Alicante / INFORMACIÓN

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P. Cerrada

La Policía Nacional ha desmantelado un importante punto negro de venta de droga al menudeo ubicado en un domicilio de la zona centro de Alicante desde donde se distribuían diversas sustancias estupefacientes, principalmente speed y hachís. El operativo ha concluido con la detención de un hombre de 64 años por tráfico de drogas y la incautación de cerca de un kilogramo de speed, entre otros efectos.

La investigación fue iniciada por agentes de la Comisaría de Distrito Norte de Alicante tras recibir ciertas informaciones sobre un varón que se encontraba vendiendo sustancias estupefacientes desde su domicilio ubicado en la zona centro de la capital alicantina.

Una vez analizada la información e identificado el varón encargado de la venta de sustancias estupefacientes, se realizaron diversas vigilancias en torno al domicilio investigado con el fin de recabar pruebas o indicios para arrestar al sospechoso.

Efectos incautados al detenido en Alicante por tráfico de drogas.

Efectos incautados al detenido en Alicante por tráfico de drogas. / v

Venta en el domicilio

Una vez constatado que el investigado se dedicaba a la venta y distribución de sustancias estupefacientes y que utilizaba su domicilio tanto para realizar las transacciones de droga como para ocultar el dinero obtenido ilícitamente, se estableció un dispositivo policial con el que se llevó a cabo su detención.

En el registro practicado en la vivienda, los agentes intervinieron 475 gramos de speed empaquetado, 360 gramos de speed líquido, 19 gramos de hachís, un bote de cafeína, una balanza de precisión, una envasadora y 2.200 euros en efectivo.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Alicante.

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Según la Policía Nacional, el operativo policial llevado a cabo ha permitido erradicar un importante punto de venta de sustancias estupefacientes ubicado en la zona centro de Alicante.

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