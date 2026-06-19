Un conductor que huyó a pie de un accidente en Pedreguer ocultaba varias dosis de la peligrosa droga alfa

El conductor que huyó a pie el pasado día 11 tras causar un accidente de tráfico en la AP-7 en Pedreguer fue denunciado también por la tenencia de varias dosis de la peligrosa droga alfa, que ha causado varias víctimas mortales en Valencia.

El conductor, que fue localizado por la Policía Local de Pedreguer, ha sido investigado por la Guardia Civil por conducir sin permiso y bajo la influencia de las drogas.

Un agente con los efectos incautados al conductor. / INFORMACIÓN

El incidente se produjo hacia las 9,30 horas de la mañana del pasado 11 de junio, a la altura del kilómetro 612 de la AP7, a su paso por Pedreguer, cuando un turismo impactó con el que viajaba delante por el carril izquierdo del sentido Alicante. Ambos turismos sufrieron daños de consideración y los dos ocupantes del vehículo impactado sufrieron lesiones.

Los vehículos implicados detuvieron inmediatamente la marcha y los testigos avisaron al 112, desplazándose hasta el lugar agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil del Destacamento de Benidorm, además de los servicios sanitarios.

En un momento dado, el conductor del turismo causante abandonó la zona del accidente emprendiendo la huida a pie y se solicitó el apoyo al Puesto de la Guardia Civil y la Policía Local de Pedreguer que, tras una intensiva batida por los caminos colindantes, hallaron al hombre oculto entre unos árboles, en las proximidades del lugar del accidente, junto a una mochila en la que portaba varias dosis de una droga sintética conocida como alfa, así como útiles para su consumo.

Consecuencias penales

Los agentes de la Guardia Civil del Destacamento de Tráfico de Benidorm han investigado al conductor, un hombre español de 39 años, como presunto autor de dos delitos, uno por conducir sin permiso, y otro por hacerlo con drogas en el organismo.

Imagen del accidente. / INFORMACIÓN

La Guardia Civil de Pedreguer intervino la sustancia y denunció al hombre por una infracción a la Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, por la tenencia o consumo de estupefacientes en la vía pública.

Los ocupantes del otro vehículo, que tuvieron que ser atendidos por las lesiones sufridas, fueron trasladados a un centro hospitalario.

Consejos

La Guardia Civil recuerda la existencia del teléfono 018, que es un teléfono gratuito, confidencial y con cobertura nacional, que pueden utilizar tanto las víctimas directas de un siniestro vial como sus familiares o allegados. Ofrece información personalizada sobre recursos psicológicos, sociales, legales o sanitarios que pueden ser necesarios en la fase posterior al siniestro y está atendido por trabajadores sociales, psicólogos y abogados los 365 días del año entre las 8:00 y las 21:00 horas.

El contacto puede establecerse mediante diferentes canales:

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