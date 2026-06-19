Desarticulan en Torrevieja un grupo que desvalijaba coches en áreas de servicio de la AP-7

La Guardia Civil ha desarticulado en Torrevieja un grupo organizado dedicado robar a ciudadanos extranjeros que estacionan sus vehículos en áreas de servicio y descanso de la AP-7 en la Comunidad Valenciana. En la operación, realizada por la Guardia Civil de Castellón y dirigida por juzgado de Vinaròs, han sido detenidos en Torrevieja cuatro hombres de origen rumano y todos quedaron en libertad la semana pasada tras pasar a disposición judicial, donde fueron asistidos por los abogados Juan Antonio Espinosa Vaño, Natalia Montilla Ibarra y Sergio Camus Sanz. Los arrestados han sido acusados de dos delitos de robo con violencia e intimidación, 16 robos con fuerza en el interior de vehículos, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

El grupo criminal tenía la base de operaciones establecida en Torrevieja y desde el municipio torrevejense se desplazaban por las noches para cometer robos con fuerza en vehículos estacionados en áreas de descanso de la AP-7 de la Comunidad Valenciana e incluso por la zona de Murcia.

El Equipo de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Castellón, encargado de la investigación, ha imputado a la banda al menos 18 robos cometidos desde principios de años en áreas de servicio y descanso de la AP-7 a su paso por las provincias de Castellón, Valencia y Alicante. Gran parte de los robos fueron perpetrados en el área de servicio de Benicarló, pero también se les atribuyen a los detenidos otros asaltos cometidos en áreas de descanso de La Vila Joiosa, Agost, La Safor, El Puig, La Plana y Sagunto.

Robos diarios

La investigación sostiene que el grupo estaría formado por al menos cuatro hombres de nacionalidad rumana, asentados en Torrevieja, que se desplazaban casi a diario por la autopista para seleccionar a sus víctimas. Los sospechosos fueron identificados tras iniciarse una investigación al detectarse un notable incremento de este tipo de robos en la AP-7 en la Comunidad Valenciana.

Efectos incautados a los detenidos en Torrevieja. / INFORMACIÓN

Según la investigación de la Guardia Civil, el grupo actuaba de forma coordinada: uno de los integrantes alquilaba vehículos para moverse con discreción, mientras otro coche a nombre de terceras personas servía de apoyo para trasladar al resto del grupo. Una vez localizada la víctima, los investigados presuntamente actuaban de forma rápida, rompiendo una ventanilla del vehículo con una bujía u otro objeto pequeño contundente para sustraer bolsos, dinero, tarjetas, documentación y otros efectos personales.

Los agentes apuntan a que las víctimas eran escogidas de forma deliberada entre viajeros procedentes del centro y norte de Europa que circulaban hacia el sur de España. Siempre cometían los robos en áreas de servicio situadas en sentido norte a sur de la Comunidad Valenciana.

En muchos casos, según la investigación, los robos se producían cuando los ocupantes descansaban dentro del vehículo o se encontraban muy cerca de él, lo que elevaba el riesgo de intimidación o de un enfrentamiento directo.

La actividad delictiva del grupo se prolongó desde el pasado enero hasta mayo de este año. La Guardia Civil constató en sus pesquisas que los desplazamientos seguían un patrón horario: los vehículos salían por la noche desde la zona de la provincia de Alicante y regresaban durante la madrugada o a primera hora de la mañana, con registros de paso en puntos próximos a Mutxamel y Elche.

La investigación de la Guardia Civil ha incluido el análisis de cámaras de seguridad, lectores automáticos de matrículas, contratos de alquiler de vehículos y seguimientos policiales. Con esos indicios, los agentes situaron el domicilio operativo de varios investigados en Torrevieja y solicitaron autorización judicial para practicar registros.

La Plaza número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vinaròs autorizó la entrada y registro en dos viviendas de Torrevieja y la semana pasada la Guardia Civil llevó a cabo las detenciones e inspecciones de ambos domicilios. El considerado como cabecilla del grupo ya había sido detenido unos días al tener tres requisitorias por otros robos en La Vila Joiosa y también quedó en libertad tras ser asistido por el abogado Juan Antonio Espinosa.

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La Guardia Civil ha comprobado que los cuatro varones rumanos llevan varios años residiendo en España y no se les conoce actividad laboral alguna, por lo que concluyen que la delincuencia es su único medio de vida.