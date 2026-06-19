A prisión por drogar a hombres que conocía en una página de contactos para robarles en Sevilla y Alicante

Un hombre ha sido detenido y ya ha ingresado en prisión por múltiples delitos de robo con violencia, intimidación y lesiones cometidos en Alicante y Sevilla mediante sumisión química contra otros hombres, con los que se citaba en sus propias casas tras seleccionarlos por internet en una conocida página de contactos.

Según ha informado este viernes la Policía Nacional de Sevilla en un comunicado, las rápidas pesquisas, el rastreo tecnológico y la colaboración de las víctimas han permitido identificar, localizar y arrestar al presunto autor antes de que pudiera actuar de nuevo.

El detenido en la denominada 'Operación Aurora' aprovechaba cualquier descuido para administrar una sustancia química en la bebida de sus acompañantes.

La detención se produjo tras una investigación motivada por la acumulación de denuncias en Sevilla y Alicante por hechos cometidos en un breve espacio de tiempo y con la misma forma de actuar.

Cuatro denuncias

La investigación se inició tras la recepción de la primera denuncia, a la que se sumaron otras tres, con lo que se detectó un patrón claro en la forma de actuar del sospechoso.

El hombre, quien seleccionaba a sus víctimas a través de una conocida página de contactos y citas por internet, se ganaba su confianza mediante el intercambio de mensajes y concertaba encuentros que siempre terminaban en el domicilio de otros hombres.

Una vez en el interior de las viviendas, el presunto autor aprovechaba cualquier descuido para administrar una sustancia química en la bebida de sus acompañantes.

Cuando las víctimas perdían el conocimiento y quedaban totalmente anuladas, sustraía objetos de valor, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos antes de abandonar el lugar.

Ante la gravedad de los hechos, la Policía Nacional activó un operativo de máxima urgencia y los agentes tuvieron que actuar "a contrarreloj" para priorizar la localización y detención debido al riesgo vital inminente.

Inconsciente más de 7 horas

El principal factor de preocupación para los policías radicaba en el desconocimiento tanto de la composición química de la sustancia empleada como de las cantidades administradas, dado que una de las víctimas llegó a relatar haber permanecido en estado de inconsciencia total y absoluto letargo durante más de siete horas en el interior de su propio domicilio.

Esta víctima despertó posteriormente con un cuadro de severa desorientación y con lesiones en la cara provocadas por la montura de las gafas que portaba, ya que cayó bocabajo con las gafas puestas.

Las rápidas pesquisas, el rastreo tecnológico y la colaboración de las víctimas permitieron a los agentes identificar, localizar y detener al presunto autor antes de que pudiera actuar de nuevo, puesto que todo indicaba a que se disponía a ello.

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El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su inmediato ingreso en prisión. La investigación continúa abierta a la espera de los resultados toxicológicos definitivos y no se descarta la aparición de nuevas víctimas.