Tres detenidos por agredir sexualmente a una joven durante las fiestas de Moros y Cristianos en Elda
La víctima denuncia a la Policía que estaba teniendo relaciones consentidas con uno de ellos cuando entraron dos amigos y fue forzada a tener sexo con todos
La Policía Nacional ha detenido en Elda a dos jóvenes de 20 años y uno de 25 bajo la acusación de una presunta violación grupal a una chica de 25 años durante las fiestas de Moros y Cristianos celebradas a finales del pasado mes de mayo, según han confirmado a este diario fuentes cercanas al caso.
Los hechos fueron denunciados el pasado 6 de junio y los tres jóvenes denunciados han sido detenidos esta semana por la Policía Nacional en Elda. Los tres arrestados, defendidos por los abogados Francisco González, Ignacio Gally y María Moreno, ha negado las acusaciones y han quedado en libertad provisional tras su detención y comparecencia en dependencias policiales. Ahora será el juzgado quien continúe con la instrucción de las diligencias.
La presunta agresión sexual grupo ocurrió la noche del pasado 29 de mayo, en plenas fiestas de Moros y Cristianos. La Policía Nacional y el juzgado de guardia de Elda fueron alertados desde el hospital tras atender a una joven que aseguraba haber sido víctima de una agresión sexual, por lo que se activó el protocolo previsto para estos casos de delitos contra la libertad sexual.
La Policía Nacional se desplazó hasta el centro hospitalario, donde la víctima relató que había estado con unos amigos en las fiestas y se fue al domicilio de un conocido acompañado de dos personas más. Una vez en la casa, según la joven, le ofrecieron tener relaciones sexuales todos juntos, pero ella se negó.
La joven sí mantuvo relaciones consentidas con uno de los jóvenes en una caravana estacionada dentro de un chalet y cuando estaban los dos solos entraron los dos jóvenes y afirma que fue obligada a mantener sexo con todos ellos.
La denunciante asegura que no recuerda muy bien los hechos porque había bebido y aunque inicialmente no quiso presentar denuncia, la Policía Nacional contactó posteriormente con la víctima y el pasado 6 de junio formalizó la denuncia y aportó el parte médico de asistencia.
Fuentes cercanas a la defensa han señalado que se ha aportado una grabación que demuestra que los hechos no sucedieron tal como se recoge en la denuncia presentada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Condenados a cuatro años de prisión cuatro de los acusados por el enterramiento masivo de basura en fincas agrícolas de La Murada
- Cancelado el Reggaeton Beach Festival de Alicante: la organización suspende su agenda del 2026 por falta de viabilidad económica
- Álex Elvira, adiestrador canino, dicta sentencia sobre las cuatro mejores razas de perro para principiantes: labrador, golden, caniche y yorkshire
- El precioso pueblo de Alicante que este sábado vive su noche más romántica: música en las calles, photocall y cena a la luz de las velas
- El Ayuntamiento levanta la mano y permite más días de fiesta en el Mercadito de Hogueras de Alicante
- Torrevieja cierra al baño las piscinas naturales y el litoral de las rocas del paseo marítimo por la deficiente calidad del agua
- El remate de la Hoguera Oficial aterriza de imprevisto en la plaza del Ayuntamiento de Alicante
- 5 pueblos de Alicante imprescindibles para decir que conoces la Costa Blanca