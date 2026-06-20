Rescatado en helicóptero un hombre con Alzheimer y Parkinson tras desaparecer en la Vall de Gallinera

Un amplio dispositivo de búsqueda y rescate permitió localizar ayer a un hombre de avanzada edad con Alzheimer y Parkinson que había desaparecido en el término de Benialí, en la Vall de Gallinera. La intervención se prolongó durante varias horas y finalizó con la evacuación de la víctima en el helicóptero de rescate del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

Despliegue desde el mediodía

El aviso se recibió alrededor de las 12.00 horas del 19 de junio, cuando se activó la alerta por la desaparición del varón en esta zona del interior de la Marina Alta. Desde ese momento se puso en marcha un operativo coordinado en el que participaron medios municipales, Protección Civil de Benialí, Guardia Civil, servicios sanitarios de la Generalitat Valenciana y efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

La búsqueda se desarrolló en un entorno especialmente complejo por las características del terreno. La Vall de Gallinera cuenta con zonas de bancales, caminos rurales, vegetación densa y áreas de difícil acceso, lo que obligó a desplegar recursos tanto por tierra como por aire. La situación era especialmente delicada por el estado de salud del desaparecido, ya que el Alzheimer y el Parkinson aumentaban la vulnerabilidad del hombre y hacían más urgente su localización.

Localizado entre la maleza

Durante toda la tarde, los equipos rastrearon el término de Benialí con el objetivo de encontrar cualquier indicio que permitiera dar con su paradero. La movilización incluyó a efectivos de distintas administraciones y cuerpos de emergencia, que trabajaron de forma conjunta hasta que, tras varias horas de búsqueda, el hombre fue localizado inmóvil entre la maleza.

Una vez encontrada la víctima, los equipos de emergencia procedieron a organizar su evacuación. Debido al lugar en el que se encontraba y a la dificultad para trasladarlo por medios terrestres, se activó la extracción mediante el helicóptero de rescate del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. La aeronave permitió sacar al hombre de la zona de vegetación y facilitar su traslado hasta un punto seguro.

Noticias relacionadas

Evacuación aérea y atención sanitaria

Tras la evacuación aérea, el varón fue transferido a los servicios sanitarios de la Generalitat Valenciana para recibir atención médica. La intervención se dio por finalizada a las 21.06 horas, después de más de nueve horas desde el aviso inicial.