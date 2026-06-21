Policías salvan la vida a un turista en Alicante tras desplomarse en un autobús

Agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional de Alicante han salvado la vida a un turista alemán de 64 años que perdió el conocimiento mientras viajaba en un autobús urbano de la ciudad. La rápida intervención de los policías, que le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y utilizaron un desfibrilador semiautomático, permitió que el hombre recuperara los signos vitales antes de ser trasladado de urgencia al Hospital General Universitario Doctor Balmis.

Los hechos ocurrieron a media tarde del pasado día 12, cuando efectivos de la Policía Nacional observaron un vehículo de la Policía Local interviniendo junto a un autobús de línea urbano. En ese momento, el conductor estaba desalojando a los pasajeros del vehículo ante la situación de emergencia que se había producido en el interior.

Dentro del autobús

Al acercarse al autobús, los agentes comprobaron que dos miembros de la Policía Local estaban practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar a un hombre que se encontraba tendido en el suelo del vehículo. La víctima estaba inconsciente, sin pulso y sin respiración, después de haber sufrido una dolencia cardiopulmonar de forma repentina durante el trayecto.

Ante la gravedad de la situación, los agentes de la Policía Nacional solicitaron de inmediato la presencia de los servicios sanitarios. Además, aprovecharon la cercanía de la Comisaría Provincial de Alicante para pedir que un agente trasladara urgentemente hasta el lugar un desfibrilador semiautomático, conocido como DESA, situado en la entrada de las dependencias policiales.

Mientras llegaba el dispositivo y se movilizaban los recursos sanitarios, los agentes continuaron realizando la reanimación cardiopulmonar sin interrupción. Minutos después, un agente de la Policía Nacional llegó corriendo con el desfibrilador semiautomático.

Tres descargas y ocho minutos de reanimación

Tras la evaluación cardíaca realizada por el propio dispositivo, se aplicaron hasta tres descargas recomendadas por el DESA, combinadas en todo momento con las maniobras de RCP. A la intervención policial se sumó posteriormente una ambulancia de Soporte Vital Básico, que colaboró en las tareas de reanimación.

Después de unos ocho minutos de maniobras, el hombre recuperó finalmente los signos vitales, comenzó a respirar de nuevo y volvió a tener pulso. En ese momento se hizo cargo de la víctima una unidad del SAMU, cuyos sanitarios comenzaron a tratar al afectado en el lugar.

Aunque el turista ya había recuperado los signos vitales, su estado seguía siendo crítico, por lo que los servicios sanitarios lo estabilizaron por completo antes de trasladarlo al Hospital General de Alicante. Allí ingresó de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General Universitario Doctor Balmis.

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La visita al hospital tras salvarle la vida

Días después, ya recuperado, los agentes que participaron en la intervención acudieron al centro hospitalario para visitar al turista. Allí pudieron conversar con el afectado y con su esposa, quienes les transmitieron personalmente su agradecimiento por la rapidez y eficacia de la actuación.