Dos apresados en Novelda y Aspe con tres kilos de cocaína y uno de hachís

La Policía Nacional ha detenido en Aspe y Novelda a un hombre de 37 años y a una joven de 24 años acusados de tráfico de drogas y de distribuir las sustancias en diferentes municipios de la provincia usando vehículos con "caletas", compartimentos ocultos donde escondían el estupefaciente. La Policía Nacional de Elche les intervino tres kilogramos de cocaína y uno de hachís y ambos ingresaron en prisión tras pasar a disposición del juzgado de guardia ilicitano.

La investigación del Grupo de Estupefacientes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Elche ha permitido desmantelar un punto de distribución de sustancias estupefacientes que operaba desde una vivienda de Novelda, donde anteriormente ya se produjo una intervención policial por el mismo motivo.

Además de la incautación de más de tres kilogramos de cocaína y un kilo de hachís, la Policía intervino una báscula de precisión, 740 euros en efectivo, teléfonos móviles, libretas con anotaciones y varios vehículos presuntamente utilizados para el transporte y ocultación de la droga.

Las pesquisas comenzaron en torno a un domicilio de Novelda en el que ya se había desarrollado anteriormente una operación antidroga. Los agentes tuvieron conocimiento de que el punto de venta podría haberse reactivado y establecieron vigilancias sobre la vivienda y sus moradores.

Según la Policía, la mujer investigada habría retomado la distribución de droga con la colaboración de un varón, conformando una nueva estructura dedicada presuntamente a la preparación, ocultación y reparto de sustancias estupefacientes en distintos puntos de la provincia.

Desplazamientos

Durante el seguimiento, los investigadores observaron cómo el hombre acudía al inmueble y, posteriormente, realizaba desplazamientos a otras localidades para entregar la sustancia a terceras personas. En la fase final de la operación, los agentes interceptaron al varón cuando circulaba en un vehículo. En el interior localizaron varios envoltorios con una sustancia blanca que dio positivo en cocaína, además de hachís, una báscula de precisión y otros efectos relacionados con la investigación.

Parte de la droga se encontraba escondida en una zona manipulada del vehículo, empleada como "caleta", un compartimento oculto utilizado para transportar sustancias estupefacientes sin que resulten visibles. La investigación también permitió vincular al detenido con una plaza de garaje en Aspe, donde se encontraba estacionado otro turismo. En el maletero de este segundo vehículo, los agentes hallaron una mochila con más envoltorios de cocaína y hachís.

Tras la detención del hombre, la Policía Nacional llevó a cabo una entrada y registro en el domicilio de la mujer investigada en Novelda, que fue arrestada a continuación. Con esta actuación, los agentes dan por desarticulado un punto de distribución que abastecía presuntamente a distintos puntos de la provincia de Alicante.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Elche, donde se decretó el ingreso en prisión para ambos.

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Las "caletas" que usan los traficantes u otros delincuentes son compartimentos ocultos instalados o modificados en vehículos con el objetivo de esconder sustancias estupefacientes, dinero u otros objetos ilícitos. Estos habitáculos se encuentran camuflados en diferentes partes del vehículo, como salpicaderos, puertas, asientos o maleteros, y pueden contar con sistemas de apertura ocultos, lo que permite transportar las sustancias sin que resulten visibles y dificultar su detección por parte de las fuerzas de seguridad.