La Guardia Civil eleva a 19 las detenciones por una red de robo de vehículos desarticulada en la Vega Baja y l'Alacantí

La Guardia Civil ha elevado a 19 el número de detenciones por la red de tráfico ilícito de vehículos y de drogas desarticulada el pasado abril en la Vega Baja y l'Alacantí. Según ha informado este lunes la Guardia Civil, la organización utilizaba un sofisticado sistema de clonado de llaves inteligentes para robar turismos que exportaban a diferentes países de Europa. En la operación han intervenido 17 vehículos robados y otros 21 empleados para la actividad ilícita .

Los once primeros detenidos, como ya informó este diario en abril, fueron puestos en libertad provisional por un juzgado de Torrevieja al haber sido puestos a disposición judicial, la mayoría de ellos, fuera del plazo legal de 72 horas desde su detención. Varios de los investigados fueron asistidos en el juzgado por los abogados Francisco Miguel Galiana Botella, Aitor Esteban Gallastegui y Enrique Giménez Aznar.

Dinero y otros efectos incautados. / INFORMACIÓN

Según el balance de la operación presentado por la Guardia Civil, la “operación Grzech” se inició en octubre de 2025, cuando fueron sustraídos cuatro vehículos en apenas dos días en diferentes localidades de la provincia, todos bajo un mismo "modus operandi". Estos robos hicieron sospechar a los agentes que pudieran ser obra de los mismos autores, ya que empleaban un sistema de radiofrecuencia y clonaban llaves inteligentes y lograron robar los coches en pocos segundos sin forzarlos.

La Guardia Civil inició entonces una ardua labor de recopilación y análisis de información que llevó a los investigadores hasta la localización de los locales en los que los autores manipulaban los vehículos robados, dos talleres ilegales, un garaje y una nave industrial, comprobando que se encontraban ante un entramado complejo y tecnificado.

Banda especializada

El material intervenido por la Guardia Civil en los diferentes registros realizados confirma que se trata de un grupo criminal altamente especializado que guardaba escrupulosas medidas de seguridad para no ser descubiertos y que se apoyaba en un potente despliegue operativo para asegurar el éxito del tráfico de los vehículos y de la droga.

Vehículos intervenidos por la Guardia Civil. / INFORMACIÓN

Entre los efectos intervenidos, destacan los sistemas de clonado de las llaves inteligentes y las herramientas empleadas para modificar los bastidores y las placas de matrícula. Durante el proceso de “maquillado” de los coches, empleado para dar apariencia de legalidad y poder trasladarlos para su venta en el extranjero sin ser descubiertos, los autores llegaban a sustituir piezas de carrocería, eliminando el bastidor original y troquelando uno nuevo. También han sido intervenidas una gran cantidad de placas de matrícula pertenecientes a Alemania, Austria, Holanda, Polonia, Suecia y Ucrania, utilizadas para falsificar las placas de los coches que robaban.

La red disponía además de un sistema de diagnóstico a bordo (OBD) y el propio sistema de videovigilancia por cámara instalado en una nave industrial registrada por la Guardia Civil en Bigastro y empleada por la banda como centro de operaciones, donde ocultaban una veintena de vehículos de alta gama empleados en la actividad criminal y en la que fue desmantelado un laboratorio clandestino de estupefacientes, en el que preparaban la droga que también exportaban.

La operación ha concluido con la detención de 13 hombres y 6 mujeres de entre 31 y 63 años, a los que se les imputan los delitos de robo de vehículos mediante dispositivos tecnológicos, pertenencia a organización criminal, falsificación de documentos, falsificación de moneda, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

Durante la operación se han realizado 16 registros en Algorfa, Bigastro, Guardamar, Mutxamel, Orihuela, Sant Joan d'Alacant, San Miguel de Salinas y Torrevieja, así como en Mar de Cristal en Cartagena. Entre los registros destacan el realizado en una nave industrial en Bigastro, centro de operaciones de la banda, dos talleres mecánicos en Jacarilla y Sant Joan d'Alacant en los que la banda manipulaba los vehículos robados, y un garaje en Torrevieja.

Los investigadores han intervenido 17 vehículos sustraídos, 21 vehículos empleados para la actividad criminal, 50 placas de matrícula de diversas nacionalidades, un sistema de diagnóstico a bordo (OBD), un gran número de circuitos para el clonado de llaves, llaves inteligentes, mandos a distancia multimarca, drones, inhibidores de frecuencia, balizas, teléfonos móviles e, incluso, una pistola de fogueo.

Además, han incautado 40.000 euros en efectivo, 350 euros falsificados, diversas cantidades de marihuana, cocaína, heroína y hachís, y elementos para el análisis de pureza, pesaje y envasado de estupefacientes.

La operación ha sido desarrollada por las Áreas de Investigación de los Puestos Principales de la Guardia Civil de Sant Joan d'Alacant y Torrevieja, que han contado con el apoyo de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) de Barcelona, Madrid y Zaragoza, las Unidades de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) de Alicante y Torrevieja, el Servicio Cinológico de Alicante, Murcia y Valencia y el Servicio Aéreo de Murcia.

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Las diligencias fueron puestas a disposición judicial de la Plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja, que ha decretado la libertad con medidas de vigilancia para todos los detenidos. Otros tres fueron enviados a prisión por la Audiencia Nacional al tener órdenes europeas de detención cursadas por otros países.