Detenido un comercial de placas solares por estafar más de 7.500 euros a varios clientes en Alicante

La Policía Nacional ha detenido en Paterna a un hombre de 33 años, comercial y socio de una empresa de instalaciones fotovoltaicas, acusado de estafar más de 7.500 euros a varios clientes en Alicante. El arrestado presuntamente cobró parte del coste de las instalaciones contratadas y desvió el dinero a su propia cuenta bancaria, sin que en varios casos se llegaran a ejecutar los trabajos de instalación de placas solares.

La investigación ha sido realizada por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría Provincial de Alicante después de que un perjudicado denunciara los hechos en la Comisaría de Distrito Centro de la capital alicantina. Según relató el primer denunciante, había contratado una instalación de paneles solares por un importe de 7.000 euros y entregó un anticipo de 500 euros en efectivo en el momento de la firma.

Posteriormente, realizó una transferencia de 2.990 euros a la cuenta bancaria facilitada por el comercial y abonó otros 500 euros por la incorporación de dos paneles solares más a la instalación. Este último pago, según la denuncia, se efectuó a través de una aplicación de pago vinculada al número de teléfono del investigado.

Instalación no realizada

Tras fijar una fecha para el inicio de los trabajos, la instalación nunca llegó a comenzar. El comercial, según la Policía, empezó a aplazar la actuación y a insistir al cliente para que completara el pago total pese a no haberse iniciado la obra. Finalmente, dejó de responder a sus llamadas y mensajes, después de que el perjudicado hubiera abonado ya 3.990 euros.

Durante las pesquisas, los agentes identificaron plenamente al trabajador y comprobaron la existencia de otras denuncias con un procedimiento similar. En una de ellas, una mujer había pagado 3.296 euros en diferentes entregas sin que la instalación llegara a iniciarse. También en este caso, el investigado dejó de contestar a las comunicaciones de la clienta.

Los policías de la UDEF relacionaron además los hechos con una tercera denuncia presentada en Alicante. En esta ocasión, la instalación sí se había realizado, pero la clienta denunció la pérdida de 300 euros abonados para la tramitación de una subvención europea, que el investigado no habría gestionado dentro del plazo establecido.

La Policía Nacional también comprobó que existían reseñas y quejas de otros clientes en internet y reclamaciones ante organizaciones de consumidores relacionadas con la empresa de instalaciones fotovoltaicas. Además, los agentes averiguaron que los propios trabajadores de la mercantil se habían visto perjudicados, al encontrarse un día la empresa cerrada sin previo aviso al acudir a comenzar su jornada laboral.

Otro de los elementos detectados durante la investigación fue que la línea telefónica empleada por el investigado para comunicarse con los clientes figuraba a nombre de su padre, fallecido hacía casi cinco años.

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Finalmente, los agentes localizaron al sospechoso en la localidad valenciana de Paterna, donde fue detenido por la presunta comisión de tres delitos de estafa. Tras la práctica de las diligencias policiales, el arrestado quedó en libertad y las actuaciones fueron remitidas al juzgado de guardia de Alicante.