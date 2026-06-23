Hogueras de San Juan
Detenido por provocar el pánico en el Racó Jove Carrer Sant Vicent con un espray de pimienta
La Policía Nacional arresta al autor por desórdenes públicos tras generar una avalancha y evita que sea linchado por los jóvenes que estaban de fiesta
La noche de fiesta en el Racó Jove Carrer Sant Vicent concluyó con incidentes esta pasada madrugada después de que una persona utilizara un espray de pimienta mientras decenas de jóvenes disfrutaban de las fiestas de Hogueras. La Policía Nacional detuvo al autor por desórdenes públicos, evitó que lo lincharan y varios jóvenes acabaron con los ojos irritados por el espray de pimienta.
El altercado ocurrió sobre las cuatro de la madrugada cuando, por causas que investiga la Policía Nacional, una persona que había accedido al Racó Jove Carrer Sant Vicent utilizó un espray de pimienta en mitad de la fiesta, lo que generó una situación de pánico inicial entre los asistentes, según fuentes policiales.
Tras el ataque se generó una avalancha de jóvenes que querían salir del racó y la Policía Nacional fue alertada de inmediato del suceso. Varias patrullas se desplazaron al Racó Jove Carrer Sant Vicent y se encontraron al autor del ataque con el espray apartado y a numerosas personas que gritaban.
Los agentes temían que el joven pudiera ser linchado por la multitud de jóvenes y establecieron medidas de seguridad. Así, una vez habilitada una línea de seguridad se procedió al traslado del detenido hasta un coche policial, que lo trasladó a la Comisaría Provincial para instruir las correspondientes diligencias por un delito de desórdenes públicos.
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