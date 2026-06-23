La Guardia Civil de Alicante desarticula una trama que estafó más de 330.000 euros a empresas con correos electrónicos falsos

La Guardia Civil de Alicante ha desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a estafar a empresas mediante el fraude conocido como BEC, siglas en inglés de Business Email Compromise, una modalidad basada en la interceptación o suplantación de correos electrónicos corporativos para desviar pagos legítimos. La operación, judicializada en Dénia, se ha saldado con un detenido en Alicante, cinco personas investigadas en la provincia alicantina, Córdoba, Las Palmas y Madrid. y el esclarecimiento de un fraude superior a los 330.000 euros.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo de Investigación Tecnológica (Edite) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Alicante. Las pesquisas comenzaron en el verano de 2025, tras la denuncia de una entidad de crédito cuya filial de compraventa de vehículos había sido víctima de la estafa. Posteriormente se sumaron otras mercantiles afectadas, hasta contabilizarse tres grandes compañías perjudicadas en distintas provincias españolas.

Comunicaciones intervenidas

Según la Guardia Civil, los autores intervenían o suplantaban comunicaciones de correo electrónico mantenidas entre empresas durante operaciones comerciales reales. Aprovechando esa posición, modificaban las instrucciones de pago o alteraban las cuentas bancarias de destino, de forma que las transferencias terminaban en cuentas controladas por la organización.

Para canalizar el dinero obtenido, la red recurría a las denominadas “mulas económicas”. Se trata de personas a las que se ofrecían compensaciones a cambio de facilitar documentación personal o abrir cuentas bancarias. Esas cuentas eran utilizadas después para recibir, fragmentar y transferir los fondos, con el objetivo de dificultar la identificación de los responsables de la trama.

Los investigadores localizaron y detuvieron en Alicante al principal sospechoso, al que atribuyen la captación de intermediarios y la coordinación de la red financiera. Los otros cinco implicados han sido investigados en las provincias de Alicante, Córdoba, Las Palmas y Madrid.

Parte del capital pudo ser bloqueado por la entidad bancaria afectada, aunque otra cantidad ya había sido transferida al extranjero. La actuación de los investigadores, junto con la colaboración de Europol y los mecanismos de cooperación policial internacional, permitió bloquear también fondos depositados en una cuenta bancaria de Hungría. En total, el importe recuperado se aproxima a los 40.000 euros.

A los implicados se les atribuyen presuntos delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. El detenido fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dénia y quedó posteriormente en libertad con medidas cautelares.

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La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones en las comunicaciones comerciales por correo electrónico y de verificar cualquier cambio en los datos bancarios de pago mediante canales alternativos y seguros. También recomienda desconfiar de cualquier ofrecimiento económico a cambio de abrir cuentas, recibir transferencias o facilitar documentación personal, ya que estas prácticas pueden convertir a quienes las aceptan en colaboradores de organizaciones criminales.