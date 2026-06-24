Detenida en Alicante una mujer reclamada en Perú por una estafa en la venta de vehículos industriales

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Alicante a una mujer de 46 años sobre la que pesaba una orden internacional de detenciónemitida por las autoridades de Perú por un presunto delito de estafa, ha informado la Comisaría Provincial. La arrestada está reclamada para cumplir una posible condena de ocho años de prisión.

La investigación se remonta a 2019, cuando la víctima contactó en Perú con una empresa de ingeniería de la construcción que supuestamente estaba vendiendo una flota de vehículos. Tras interesarse por un vehículo industrial, abonó un depósito de 55.000 dólares y firmó un contrato de compraventa a nombre de la representante de la empresa, que resultó ser la ahora detenida.

Al día siguiente, la compradora acudió al domicilio fiscal de la mercantil para recoger el vehículo, pero le comunicaron que debía esperar porque procedía de otra ciudad. Mientras permanecía en las instalaciones, observó cómo otra persona reclamaba también la entrega de un vehículo adquirido previamente, lo que le hizo sospechar que ambas habían sido víctimas de un fraude.

La perjudicada acudió entonces a la entidad bancaria donde había realizado el ingreso y comprobó que el dinero había sido retirado mediante cuatro reintegros. Según la investigación, el último de ellos, por importe de 14.900 dólares, fue efectuado por la representante de la empresa.

Orden internacional de detención

Tras abandonar Perú, las autoridades judiciales del país sudamericano emitieron una orden internacional de detención contra la sospechosa.

Los agentes de la Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante tuvieron conocimiento de que la mujer residía en una localidad de la provincia, por lo que establecieron un dispositivo que permitió localizarla y detenerla.

La arrestada fue puesta a disposición del juzgado de guardia de Alicante, mientras que las actuaciones han sido comunicadas al Tribunal Central de Instancia (el nuevo de la Audiencia Nacional), competente para tramitar el procedimiento de extradición.