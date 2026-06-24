Detenida en Alicante una mujer reclamada en Perú por una estafa en la venta de vehículos industriales
La sospechosa, que se ocultaba en la provincia, se enfrenta a una pena de ocho años por cobrar 55.000 dólares de depósito por material que nunca entregó
Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Alicante a una mujer de 46 años sobre la que pesaba una orden internacional de detenciónemitida por las autoridades de Perú por un presunto delito de estafa, ha informado la Comisaría Provincial. La arrestada está reclamada para cumplir una posible condena de ocho años de prisión.
La investigación se remonta a 2019, cuando la víctima contactó en Perú con una empresa de ingeniería de la construcción que supuestamente estaba vendiendo una flota de vehículos. Tras interesarse por un vehículo industrial, abonó un depósito de 55.000 dólares y firmó un contrato de compraventa a nombre de la representante de la empresa, que resultó ser la ahora detenida.
Al día siguiente, la compradora acudió al domicilio fiscal de la mercantil para recoger el vehículo, pero le comunicaron que debía esperar porque procedía de otra ciudad. Mientras permanecía en las instalaciones, observó cómo otra persona reclamaba también la entrega de un vehículo adquirido previamente, lo que le hizo sospechar que ambas habían sido víctimas de un fraude.
La perjudicada acudió entonces a la entidad bancaria donde había realizado el ingreso y comprobó que el dinero había sido retirado mediante cuatro reintegros. Según la investigación, el último de ellos, por importe de 14.900 dólares, fue efectuado por la representante de la empresa.
Orden internacional de detención
Tras abandonar Perú, las autoridades judiciales del país sudamericano emitieron una orden internacional de detención contra la sospechosa.
Los agentes de la Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante tuvieron conocimiento de que la mujer residía en una localidad de la provincia, por lo que establecieron un dispositivo que permitió localizarla y detenerla.
La arrestada fue puesta a disposición del juzgado de guardia de Alicante, mientras que las actuaciones han sido comunicadas al Tribunal Central de Instancia (el nuevo de la Audiencia Nacional), competente para tramitar el procedimiento de extradición.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policía Nacional detiene a una mujer por estafar 11.500 euros a una inquilina con un falso alquiler en La Cala de La Vila
- Mapa con los horarios definitivos de la Cremà 2026: cuándo se queman todas las hogueras en Alicante
- Paga extra de verano para pensionistas: cuándo se ingresa y cuánto se cobra según la Seguridad Social
- Jubilación con 30 años cotizados: a qué edad puedes retirarte y cuánto cobrarás al mes
- La proliferación de racós y discotecas dificulta el tránsito seguro por las calles de Alicante en Hogueras
- Horario y recorrido del Desfile Folclórico Internacional de las Hogueras de Alicante
- La Generalitat incluye la incineración de basura en todos los vertederos de la provincia en la revisión del Plan Integral de Residuos
- Detenido por provocar el pánico en el Racó Jove Carrer Sant Vicent con un espray de pimienta