Detenido por matar a su vecino en Dénia durante una discusión

Conmoción en una urbanización de Dénia. Un hombre de 43 años ha muerto como resultado de una pelea con un vecino con el que mantenía un enfrentamiento, según ha confirmado INFORMACIÓN en fuentes policiales. Durante la pelea, al recibir un puñetazo, la víctima se ha golpeado la cabeza con el suelo y ha muerto. Como consecuencia de estos hechos, ha sido arrestado el presunto autor de la agresión como presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia.

Los hechos han ocurrido sobre las 18:00 horas de este miércoles en un complejo residencial situado en primera línea de playa frente a Les Deveses, la urbanización Palovi. Agresor y víctima mantenían un conflicto vecinal que ha desembocado en una agria discusión y una fuerte pelea a puñetazos en la zona de aparcamiento de la urbanización. Sin embargo, uno de estos golpes ha arrojado a la víctima al suelo, que ha acabado perdiendo la vida como consecuencia del golpe en la cabeza.

Llamada a la Policía

El presunto autor del homicidio es un hombre de nacionalidad belga de 59 años, que ha sido quien ha llamado a la Policía para alertar de lo que había ocurrido. Al ver que no respondía, le ha tomado el pulso y ha comprobado horrorizado que no tenía. Hasta el lugar se han desplazado los efectivos sanitarios, que han comprobado que la víctima había fallecido y han certificado su defunción. La comisión judicial ha procedido al levantamiento del cadáver. Los médicos del Instituto de Medicina Legal deberán ahora practicar la autopsia para precisar con exactitud las causas de la muerte.

El presunto autor de la agresión ha sido detenido por un delito de homicidio por imprudencia y se le ha trasladado a la Comisaría de Dénia mientras se ultiman las diligencias para ponerle a disposición judicial.