Libertad para once detenidos en la Vega Baja por una red turca que traficaba con droga sintética mediante paquetería

La Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Alicante una organización internacional de tráfico de drogas que enviaba las sustancias estupefacientes a través de paquetería y estaba formada mayoritariamente por ciudadanos turcos, aunque contaba con la colaboración de una rama albanesa y otra española para sus presuntas actividades ilícitas. En la operación, realizada la semana pasada, fueron detenidas once personas de origen turco, alemán, albanés y español y la Policía Nacional llevó a cabo doce registros domiciliarios en Torrevieja, Orihuela Costa, Ciudad Quesada en Rojales, Alicante, Finestrat y Alguazas, en la Región de Murcia.

En uno de los registros intervinieron precursores químicos y material para un laboratorio de cannabinoides sintéticos, así como una «receta» escrita en turco con los pasos a seguir para fabricar la droga. Además intervinieron más de 25.000 euros en efectivo, vehículos´-uno robado en Madrid-, relojes y otros efectos cuyo valor podría alcanzar cientos de miles de euros, según la Policía.

La Policía con los detenidos que pasaron a disposición judicial en Torrevieja. / D. Pamies

De los once detenidos, asistidos por los abogados Juan Antonio Espinosa Vaño, Natalia Montilla Ibarra, Francisco Miguel Galiana Botella y Moisés Candela Sabater, siete fueron puestos en libertad provisional tras comparecer en dependencias policiales y los otros cuatro también fueron liberados tras pasar el pasado viernes a disposición de la Plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja. Asimismo, el presunto cabecilla, que no fue detenido en la operación al no encontrarse en un domicilio de Finestrat asaltado por agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO), compareció a través de videoconferencia y la magistrada que dirige la investigación acordó su libertad y dejar sin efecto la orden policial de detención.

Turismo de alta gama incautado en la operación. / Delgado

La investigación ha sido llevada a cabo por las UDYCO -Unidad de Drogas y Crimen Organizado- de Benidorm, Alicante y Torremolinos-Benalmádena, en la provincia de Málaga, así como el Greco Levante -el Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado- y la UDEV de Benidorm.

Además del laboratorio clandestino, durante las pesquisas se intervino al grupo un paquete con unos 20 kilos de MDMB-INACA, un cannabinoide sintético. La Policía ha constatado cerca de un centenar de envíos -88- relacionados con el grupo durante dos años. Uno de los envíos remitidos a Murcia no fue entregado al ser inspeccionado en Madrid tras una alerta de la DEA estadounidense.

Dos detenidos con armas en Benidorm

La detención de dos turcos con armas de fuego en un control de la Policía en Benidorm en agosto del pasado año dio paso al inicio de la investigación en un juzgado de Torrevieja, municipio donde residían los sospechosos. La detención ocurrió unos días después del asesinato a tiros en Torrevieja de un líder del clan mafioso turco de Los Daltons, con el que tenían relación algunos investigados, según los investigadores.

La Policía sostiene que existe en España una guerra abierta entre los clanes mafiosos turcos y alerta de una escalada de violencia con asesinatos y tiroteos en lugares públicos. El grupo desarticulado en la Vega Baja estaba siendo investigado también por traficar con armas, aunque en los registros solo se intervino una pistola municionada con 11 cartuchos y un arma corta de balines.

Coche robado en Majadahonda (Madrid) que ha sido recuperado con placa de matrícula falsa. / Delgado

Los investigadores también realizaron registros en una inmobiliaria y un restaurante de Torrevieja utilizados como cobertura logística o punto de reunión. La Policía cree que la inmobiliaria facilitaba alojamientos a miembros del grupo, los cuales cambiaban con frecuencia de domicilio para dificultar la acción policial. La red turca contaba también con una vivienda en Xàbia que podría estar siendo usada como «guardería» de droga, pero fue abandonada después de que la Policía Local detuviera a dos investigados en un control rutinario, donde comprobaron que tenían órdenes europeas de detención.

La rama albanesa aparece en la investigación como socio estratégico de la organización turca. En un registro en Ciudad Quesada, los agentes hallaron bolsas con restos de marihuana, bolsas para envasado al vacío, etiquetas de variedades de marihuana, una báscula de precisión, una envasadora, dos relojes de lujo y 9.000 euros. La Policía interpreta esos hallazgos como indicios de un punto de almacenaje, custodia o distribución de sustancias estupefacientes.

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En cuanto a la rama española, asentada en Alguazas, la Policía le atribuye funciones de seguridad, apoyo operativo y protección. Los investigadores la relacionan con cobro de deudas, protección armada, custodia de drogas y «vuelcos» de droga a otros grupos. En Alguazas localizaron 250 esquejes de marihuana, prendas oficiales de la Guardia Civil y herramientas que podrían servir para ejecutar robos de droga a otros traficantes.