Las quejas vecinales por los cortes de luz destapan dos plantaciones de marihuana en Sax y Petrer
La operación de la Guardia Civil culmina con la incautación de 900 plantas en los dos municipios y la detención de dos personas
Las continuas quejas de los vecinos por los cortes de suministro eléctrico y las subidas de tensión en una calle de Sax han permitido a la Guardia Civil destapar dos plantaciones de marihuana instaladas en viviendas de Sax y Petrer, ha informado la Comandancia de la Benemérita. La operación, denominada Green Saj, se ha saldado con la detención de dos hombres, de 34 y 37 años, como presuntos autores de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.
La investigación fue desarrollada por el Área de Investigación de la Guardia Civil de Sax y se inició el pasado mes de marzo, después de que varios residentes alertaran de los continuos problemas en el suministro eléctrico de una calle de la localidad.
Las primeras comprobaciones permitieron localizar una vivienda en la que se había realizado un enganche ilegal a la red eléctrica. Según la Guardia Civil, esa conexión fraudulenta, unida al elevado consumo energético de la instalación, estaba provocando importantes perjuicios al resto de usuarios de la zona.
Durante las pesquisas, los investigadores detectaron la posible existencia de un segundo inmueble relacionado con los hechos, situado en Petrer y vinculado con el mismo propietario. Las vigilancias realizadas sobre ambas viviendas confirmaron la actividad sospechosa, por lo que los agentes reunieron los indicios necesarios para solicitar las correspondientes órdenes de registro.
Registro
El operativo se llevó a cabo el pasado 5 de mayo con la participación de efectivos del Área de Investigación de la Guardia Civil de Sax, apoyados por la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de Alicante y por el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Ibi.
En el registro efectuado en la vivienda de Petrer fue detenido un hombre de 34 años. En el interior del inmueble los agentes localizaron más de 400 plantas de marihuana, muchas de ellas preparadas para su distribución.
Posteriormente, durante la entrada en la vivienda de Sax, fue arrestado un segundo hombre, de 37 años. En este domicilio la Guardia Civil halló cerca de 500 plantas de cannabis cultivadas en el interior del inmueble.
En total, la operación se saldó con la intervención de más de 900 plantas de marihuana y permitió confirmar la existencia de enganches ilegales a la red eléctrica en ambas viviendas, utilizados presuntamente para abastecer las plantaciones.
Los dos detenidos han sido puestos a disposición de los juzgados de Villena.
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