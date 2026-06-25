Arrestada una pareja en Alicante por robar a personas mayores tras pagar en supermercados

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a una pareja rumana que se dedica presuntamente a robar al descuido a personas de avanzada edad mediante el método de «la siembra» en diferentes provincias y pudo ser localizada en un hotel de la capital alicantina tras estafar más de 1.600 euros a una mujer de 76 años, a la que sustrajeron su cartera en un supermercado de Playa de San Juan. Los ladrones copiaron el código PIN de la tarjeta cuando la víctima pagó con su tarjeta y al salir del supermercado le sustrajeron la cartera y realizaron tres extracciones de dinero en un cajero automático.

Los arrestados son una joven de 18 años y un hombre de 35 que está fichado en otros cinco países europeos, en concreto Francia, Alemania, Italia y Bélgica. Allí le constan diferentes condenas que suman casi siete años de prisión por hechos similares y ahora parece que está en España poniendo en práctica sus habilidades delictivas, ya que tanto él como la chica carecían hasta ahora de antecedentes policiales en la península.

Robo en Marbella

Además del robo cometido en Alicante, la Policía Nacional le imputa otro similar perpetrado este mes de junio en Marbella, donde la víctima fue un hombre de 70 años al que sustrajeron su cartera al descuido y le causaron un perjuicio económico de 3.611 euros con operaciones fraudulentas.

Los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía de Alicante seguían la pista a la pareja tras ser identificada y hace unos días procedieron a su detención en un hotel de la avenida de Dénia, donde estaban alojados. Al varón apresado, identificado por este tipo de robos del método de "la siembra", donde distraen a las víctimas con cualquier cosa, como tirar un billete al suelo, le intervinieron 3.180 euros en efectivo. La Policía Nacional no descarta que la pareja esté implicada en otros hurtos pendientes de ser esclarecidos fuera de Alicante.

Los dos arrestados han pasado a disposición del juzgado de guardia este jueves, donde han sido asistidos por la abogada Catalina Alcázar, y ambos han quedado en libertad provisional sin medidas cautelares.

La estafa cometida en Alicante sucedió el pasado 26 de mayo. La víctima era una mujer de 76 años que estaba haciendo sola la compra en un supermercado de Playa de San Juan. Para seleccionar la víctima, los ladrones observan que sea una compra superior a 50 euros para asegurarse de que tienen que marcar el PIN secreto de la tarjeta. Así lo hicieron los arrestados, que además se saltaron la cola de pago con la excusa de que solo llevaban un producto y se pusieron detrás de la mujer de 76 años.

De este modo pudieron observar el código secreto de la tarjeta cuando pagó la mujer y tras seguir a la víctima hasta el aparcamiento le robaron la cartera en un descuido. A continuación acudieron a un cajero automático cercano y realizaron tres extracciones por un total de 1.603,25 euros.

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Para la Policía, este tipo de robos a personas de avanzada edad causa indefensión en las víctimas y produce un aumento de la alarma social. Tras la puesta en libertad, la Policía no tiene duda de que volverán a delinquir mediante el mismo método de «la siembra» a algún procedimiento similar.