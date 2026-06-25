La Guardia Civil salva la vida a una bañista de 48 años tras sufrir un ahogamiento en Torrevieja
Los agentes practicaron a la mujer maniobras de reanimación durante más de 30 minutos en la playa de Los Locos hasta lograr estabilizarla
Una mujer de 48 años logró recuperarse tras sufrir hace un mes un ahogamiento en la playa de Los Locos de Torrevieja gracias a la rápida intervención de agentes de la Guardia Civil, que le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante más de media hora, según ha informado este jueves la Comandancia de Alicante.
Los hechos ocurrieron el pasado 21 de mayo, sobre las 16.45 horas, cuando la central operativa alertó a una patrulla de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Torrevieja (Usecic), de un posible ahogamiento en esta conocida playa del litoral torrevejense.
Al llegar al lugar, los agentes observaron cómo varias personas sacaban del agua a una bañista. Una vez en la orilla, los guardias civiles comprobaron que la víctima se encontraba inconsciente y sin pulso, por lo que iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar, mientras otros efectivos solicitaban la presencia urgente de los servicios sanitarios.
Media hora de reanimación
La actuación se prolongó durante más de 30 minutos. Según la Guardia Civil, la persistencia de los agentes permitió que la mujer expulsara el agua ingerida y recuperara las constantes vitales, permaneciendo estable hasta la llegada de los sanitarios, que se hicieron cargo de su traslado al hospital.
La víctima llegó a encontrarse en coma tras el suceso, aunque actualmente se encuentra recuperada, según ha informado la Guardia Civil.
La Guardia Civil ha destacado la importancia de la rápida respuesta de los agentes y de la coordinación con los servicios sanitarios en una intervención que resultó determinante para mantener con vida a la mujer.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mapa con los horarios definitivos de la Cremà 2026: cuándo se queman todas las hogueras en Alicante
- Torrevieja aplaza el espectáculo piromusical de entrada al verano previsto para hoy al quedarse sin tiempo para adjudicar el contrato
- Segundo año de apagón en la arena durante la noche de San Juan en Alicante: 'Nos hubiera gustado hacer una hoguera, es parte de la tradición
- Morante corta dos orejas pero se niega a compartir la Puerta Grande de la Plaza de Toros de Alicante con Talavante
- La decepcionante Palmera de Pibierzo arranca la Nit de la Cremà en Alicante
- Libertad para once detenidos en la Vega Baja por una red turca que traficaba con droga sintética mediante paquetería
- La suciedad inunda la playa de El Postiguet de Alicante tras la noche de San Juan
- De la grúa a patrullar: la Policía Local de Torrevieja aprovecha un vehículo que nadie reclamaba en el depósito para realizar labores de seguridad del tráfico