Jupol reclama al subdelegado del Gobierno más medios para la Unidad de Documentación de Torrevieja

El sindicato Jupol ha reclamado al subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, soluciones urgentes para las carencias de personal, infraestructuras y recursos que afectan a distintas dependencias de la Policía Nacional en la provincia, con especial atención a la situación de la Unidad de Documentación de Torrevieja.

La organización sindical ha mantenido recientemente una reunión de trabajo con el representante del Gobierno en la provincia para trasladarle las principales problemáticas que, según denuncia, están condicionando tanto las condiciones laborales de los agentes como la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos.

Buena parte de las reivindicaciones se centraron en Torrevieja, donde Jupol advierte de que la Unidad de Documentación atiende a una población real que supera los 220.000 habitantes, una cifra que se incrementa de forma notable durante los meses de verano. El sindicato recuerda, además, que el municipio cuenta con una de las mayores concentraciones de población extranjera de España, con vecinos procedentes de más de 120 nacionalidades.

Pese a esta realidad demográfica, la unidad dispone únicamente de seis policías nacionales destinados en el servicio. A ello se suma, según Jupol, que tras la última actualización del catálogo de puestos de trabajo de la Dirección General de la Policía se retiraron a Torrevieja las competencias en materia de Extranjería.

Perjuicio al ciudadano

El sindicato considera que esta situación genera perjuicios tanto para los ciudadanos como para los propios agentes, y reclama la ampliación de las instalaciones y el incremento de la plantilla. Jupol denuncia la existencia de un “bloqueo administrativo” que impide avanzar: no se amplía la plantilla porque las instalaciones son insuficientes y, al mismo tiempo, no se impulsan nuevas dependencias porque previamente no existe una ampliación del catálogo de puestos.

“Mientras tanto, los ciudadanos siguen sufriendo retrasos y los policías continúan trabajando con recursos claramente insuficientes”, sostiene la organización sindical.

Jupol también defendió ante el subdelegado la necesidad de que las dependencias de Torrevieja recuperen las competencias de Extranjería, una medida que considera especialmente necesaria por el peso de la población extranjera en el municipio.

Un momento de la reunión de Jupol con el subdelegado del Gobierno en Alicante. / INFORMACIÓN

Según el sindicato, esta decisión permitiría ofrecer una atención más eficaz a los ciudadanos, mejorar la coordinación operativa entre Policía Nacional y Guardia Civil y aliviar la carga de trabajo que actualmente soportan las comisarías de Elche y Orihuela.

Durante la reunión, según traslada Jupol, el subdelegado del Gobierno compartió esta reivindicación y se comprometió a trabajar en la búsqueda de soluciones que permitan avanzar en esa dirección.

La organización sindical advierte de que el problema de Torrevieja no es aislado y se enmarca en una situación más amplia de falta de efectivos y recursos en la provincia de Alicante. En el encuentro también se abordó la situación de las Unidades de Atención a la Familia y Mujer, donde algunos agentes tienen asignadas cerca de cien víctimas, lo que dificulta, según el sindicato, el seguimiento personalizado de los casos de violencia de género.

Jupol trasladó asimismo deficiencias en infraestructuras policiales de otros municipios, como filtraciones en la Comisaría de Benidorm, problemas que mantienen bloqueado el proyecto de la futura Comisaría de Dénia y deficiencias en la climatización de la Comisaría de Elche.

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El sindicato valora la receptividad mostrada por el subdelegado, pero insiste en que los policías nacionales y los ciudadanos necesitan “soluciones concretas” y no solo buenas intenciones. “El déficit de personal, las carencias en infraestructuras y la falta de recursos son problemas que llevan años arrastrándose y que requieren actuaciones inmediatas”, concluye Jupol.