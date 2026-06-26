Arrestado un joven por robar a personas mayores en Alicante y Valencia con el método del "cajero averiado"

La Guardia Civil ha detenido en la localidad valenciana de Moncada a un joven de 20 años, de nacionalidad rumana, como presunto autor de una serie de robos y hurtos cometidos en cajeros automáticos contra personas de avanzada edad. La investigación le atribuye, por el momento, trece delitos contra el patrimonio perpetrados entre abril de 2025 y mayo de 2026 en distintos municipios de las provincias de Valencia y Alicante.

Entre las localidades afectadas figuran Sant Joan d'Alacant, Alicante y Sax, además de El Puig, Puzol, Tavernes de la Valldigna, Cullera, Benifaió y Moncada. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para localizar a posibles nuevas víctimas y esclarecer otros hechos similares que pudieran haberse cometido en diferentes puntos del territorio nacional.

Fotograma de uno de los robos. / INFORMACIÓN

El detenido presuntamente empleaba el conocido como método del “cajero averiado” o de distracción en cajero. Esta modalidad consiste en generar confusión en la víctima mientras realiza una operación bancaria, simulando una avería o incidencia técnica en el terminal. Aprovechando ese momento, el autor manipula el entorno del cajero, ocultando parcialmente el teclado o la bandeja dispensadora con folletos, periódicos u otros documentos, para realizar disposiciones de efectivo sin que la persona afectada se percate de inmediato.

Abono de pensiones

Según las pesquisas, los hechos se producían principalmente en fechas coincidentes con el abono de pensiones, prestaciones sociales o nóminas, momentos en los que aumenta la presencia de personas mayores en las entidades bancarias. Los investigadores detectaron un patrón común en las denuncias: víctimas de edad avanzada, actuación en cajeros automáticos, uso de gorra y mascarilla para dificultar la identificación y sustracciones de cantidades próximas a los 900 euros.

La detención se produjo el pasado 10 de junio durante un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones de una entidad bancaria de Moncada. Los agentes observaron a un individuo cuyas características coincidían con las del sospechoso investigado mientras interactuaba con una persona mayor que estaba operando en un cajero. La Guardia Civil intervino de inmediato y arrestó al hombre cuando presuntamente acababa de realizar una disposición no autorizada de 900 euros.

Tras la detención, la Guardia Civil impulsó un intercambio de información con distintas unidades territoriales y con otros cuerpos policiales. Como resultado de estas gestiones, se han esclarecido hasta ahora doce delitos de hurto y un delito de robo con violencia e intimidación.

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La investigación ha sido desarrollada por agentes del Puesto Principal de Moncada. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Moncada Plaza número 1.