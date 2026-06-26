Estrella su coche contra otros dos estacionados en Alicante y acaba detenido por violencia de género

Un hombre de 30 años ha sido detenido en Alicante tras estrellar de forma supuestamente intencionada su vehículo contra un contenedor de vidrio y dos coches estacionados en el barrio de Babel, al lado de las piscinas municipales, después de mantener una discusión con su pareja, quien ha manifestado ser víctima de malos tratos.

Según han informado a Efe fuentes de la Policía Nacional, los agentes fueron avisados poco después de las 11 horas de este martes por el 112 para acudir a lo que inicialmente parecía un accidente de tráfico y, a su llegada, localizaron dos vehículos sin ocupantes sobre la acera, con importantes daños materiales, y otro turismo detenido en una zona de estacionamiento con el conductor en su interior, que presentaba heridas y sangraba por la nariz y la boca como consecuencia del impacto.

En el lugar también se encontraba la propietaria de uno de los vehículos afectados, varios testigos y una joven de nacionalidad francesa, visiblemente alterada y llorando, quien explicó a los policías que mantenía una relación sentimental con el conductor, de nacionalidad colombiana, desde hacía tres meses y que era víctima de violencia de género.

Acusado de malos tratos

De acuerdo con las mismas fuentes, la mujer denunció haber sufrido dos agresiones previas. En la primera, aseguró que recibió un golpe en un ojo y afirmó disponer de fotografías de las lesiones; mientras que en la segunda, según su relato, el hombre la amenazó con "estrellar el coche contra ella y matarla", aunque recalcó que no presentó denuncia por miedo.

La propietaria de uno de los vehículos dañados explicó que llegó a los pocos minutos del incidente, antes que los efectivos policiales, y se dio cuenta de que el autor de los hechos se encontraba "chorreando sangre por la nariz, en estado de shock, e iba descalzo y sin cinturón".

Asimismo, explicó que varios conocidos del implicado, presentes en el lugar, le manifestaron que este había dirigido el coche contra el contenedor y los vehículos estacionados para hacer daño a su pareja, aunque señalaron que desconocían si su intención era atropellarla o autolesionarse ya que, según sus palabras, "no estaba bien de la cabeza".

Posteriormente, agentes de la Policía Local se desplazaron hasta el lugar y sometieron al conductor a las pruebas de alcoholemia y detección de drogas, que arrojaron resultado negativo.

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El hombre fue trasladado a un centro hospitalario para ser atendido de las lesiones sufridas y, una vez recibió el alta, fue detenido como presunto autor de un delito de daños y otro de violencia machista y, tras pasar este miércoles a disposición judicial, quedó en libertad provisional a la espera de juicio.