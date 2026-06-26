Un juzgado envía a prisión a seis detenidos en Torrevieja por robos en viviendas
La Guardia Civil desarticula un grupo criminal tras detener a un sospechoso en un control rutinario y localizar joyas y dispositivos electrónicos en varios registros
La Guardia Civil ha desarticulado en Torrevieja un grupo criminal dedicado presuntamente a cometer robos en viviendas y ha detenido a seis personas, de entre 27 y 36 años, que han ingresado en prisión provisional por orden judicial.
La operación, denominada "Khachapuri 26", arrancó el pasado 1 de abril durante un control rutinario de Seguridad Ciudadana. Una patrulla identificó al conductor de un vehículo de alquiler y comprobó que tenía en vigor una orden judicial de detención. Tras arrestarlo, los agentes registraron el coche y localizaron varios efectos cuya procedencia no pudo justificar.
Ese hallazgo llevó al Equipo Roca de la Guardia Civil de Torrevieja, especializado en robos en el campo y zonas rurales, a abrir una investigación más amplia. Las vigilancias y seguimientos posteriores permitieron reunir indicios suficientes para identificar a más sospechosos y practicar varios registros domiciliarios.
Objetos sustraídos
Durante esos registros, los agentes recuperaron numerosos objetos presuntamente procedentes de robos en viviendas, entre ellos joyas, dispositivos electrónicos y otros efectos de valor. Parte del material intervenido ya ha sido devuelto a sus propietarios. También se localizaron herramientas específicas de cerrajería aptas para abrir cerraduras sin dejar signos visibles de forzamiento.
Los seis detenidos están investigados por su presunta implicación en delitos de robo con fuerza en el interior de viviendas y pertenencia a grupo criminal. Tras pasar a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja, la autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional para todos ellos.
La investigación continúa abierta para localizar a otras posibles víctimas y propietarios de efectos recuperados que aún no han sido devueltos, así como para esclarecer completamente los hechos.
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