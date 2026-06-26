Un juzgado envía a prisión a seis detenidos en Torrevieja por robos en viviendas

La Guardia Civil ha desarticulado en Torrevieja un grupo criminal dedicado presuntamente a cometer robos en viviendas y ha detenido a seis personas, de entre 27 y 36 años, que han ingresado en prisión provisional por orden judicial.

La operación, denominada "Khachapuri 26", arrancó el pasado 1 de abril durante un control rutinario de Seguridad Ciudadana. Una patrulla identificó al conductor de un vehículo de alquiler y comprobó que tenía en vigor una orden judicial de detención. Tras arrestarlo, los agentes registraron el coche y localizaron varios efectos cuya procedencia no pudo justificar.

Efectos recuperados por la Guardia Civil. / INFORMACIÓN

Ese hallazgo llevó al Equipo Roca de la Guardia Civil de Torrevieja, especializado en robos en el campo y zonas rurales, a abrir una investigación más amplia. Las vigilancias y seguimientos posteriores permitieron reunir indicios suficientes para identificar a más sospechosos y practicar varios registros domiciliarios.

Objetos sustraídos

Durante esos registros, los agentes recuperaron numerosos objetos presuntamente procedentes de robos en viviendas, entre ellos joyas, dispositivos electrónicos y otros efectos de valor. Parte del material intervenido ya ha sido devuelto a sus propietarios. También se localizaron herramientas específicas de cerrajería aptas para abrir cerraduras sin dejar signos visibles de forzamiento.

Efectos recuperados por la Guardia Civil. / INFORMACIÓN

Los seis detenidos están investigados por su presunta implicación en delitos de robo con fuerza en el interior de viviendas y pertenencia a grupo criminal. Tras pasar a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja, la autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional para todos ellos.

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La investigación continúa abierta para localizar a otras posibles víctimas y propietarios de efectos recuperados que aún no han sido devueltos, así como para esclarecer completamente los hechos.