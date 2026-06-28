Un herido en una pelea entre porteros y un grupo de ocho personas en un local de ocio del puerto de Alicante

Una pelea registrada en torno a las 2 horas de la madrugada de este domingo en un local de ocio de la zona del puerto de Alicantese ha saldado con un herido y sin detenidos, según han confirmado a este diario fuentes cercanas al caso.

En el altercado se vieron implicados porteros del establecimiento y un grupo de ocho personas de origen magrebí, por causas que, por el momento, no han trascendido.

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Policía Nacional, así como una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB).

Dos agentes en la zona de ocio del Puerto de Alicante / POLICIA NACIONAL

Los servicios sanitarios atendieron a un joven de 21 años que presentaba deformidad en el tabique nasal, un golpe en un ojo y diversas heridas en la cabeza, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

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El herido fue trasladado posteriormente al Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante. Igualmente, no ha trascedido si el lesionado se trata de uno de los integrantes del grupo mayoritario o de un trabajador del local.