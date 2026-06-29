La Guardia Civil incorpora a 186 alumnos en prácticas para reforzar la seguridad en Alicante

La Guardia Civil de Alicante ha presentado este lunes a los 186 guardias alumnos que se incorporan a distintas unidades de la provincia para realizar su periodo de prácticas durante los próximos meses. El acto ha tenido lugar en las instalaciones del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, en el Puerto de Alicante.

El acto de presentación ha sido presidida por el coronel jefe de la Comandancia de Alicante, Francisco Poyato, y por el secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Alicante, José Antonio Cuadros. También han asistido los mandos de las compañías de la provincia en las que los nuevos agentes desarrollarán su labor desde este mismo lunes.

De los 186 guardias alumnos incorporados, 127 son hombres y 59 mujeres, lo que sitúa la presencia femenina cerca de un tercio del total. La cifra supone un incremento respecto al año pasado, cuando llegaron a la provincia 168 alumnos, y confirma la tendencia al alza tanto en el número de efectivos en prácticas como en la incorporación de mujeres al Cuerpo.

Dos promociones

Los nuevos agentes proceden de la 131ª promoción de la Academia de Guardias de Baeza, en Jaén, y de la 172ª promoción del Colegio de Guardias Jóvenes “Duque de Ahumada”, de Valdemoro, en Madrid. Tras superar el primer curso de formación en sus respectivos centros docentes, afrontan ahora la última etapa de su preparación: cuarenta semanas de prácticas en unidades operativas reales.

Durante este periodo, los alumnos estarán destinados en 36 puestos repartidos por la provincia de Alicante, integrados en las cuatro compañías territoriales de la Comandancia. Todos ellos prestarán servicio en la especialidad de seguridad ciudadana, una de las áreas más relevantes durante la temporada estival.

La llegada de estos nuevos efectivos cobra especial importancia en una provincia que durante los meses de verano experimenta un notable aumento de población. En numerosos municipios alicantinos, la población flotante se multiplica durante las vacaciones, lo que exige un refuerzo de los dispositivos de prevención y atención ciudadana.

En el acto de presentación, las autoridades han recordado a los alumnos el compromiso que asumen con la ciudadanía y la importancia de su labor en la protección de residentes y visitantes. Tras la lectura del Decálogo del Código de Conducta de la Guardia Civil, los nuevos agentes firmaron su compromiso ante los jefes de las compañías territoriales a las que han sido asignados.

A nivel nacional, un total de 3.123 guardias alumnos y alumnas en prácticas se incorporan desde este lunes a unidades territoriales de seguridad ciudadana de toda España. La cifra supone 390 más que el año anterior. Además, 874 de ellos completarán su formación con servicios en especialidades como Tráfico, Agrupación de Reserva y Seguridad, Fiscal o Marítimo.

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Con esta incorporación, la Guardia Civil refuerza su presencia en la provincia de Alicante en un periodo clave del año, marcado por el aumento de desplazamientos, la actividad turística y la necesidad de garantizar la seguridad en zonas urbanas, rurales y costeras.