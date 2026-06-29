La Policía Nacional refuerza su presencia con 287 agentes durante la "Operación Verano" en Alicante

La Policía Nacional ha presentado esta mañana en Alicante el dispositivo especial de la "Operación Verano 2026", un plan de seguridad que contempla el refuerzo de las plantillas policiales con 287 agentes más en la provincia durante la temporada estival, coincidiendo con el aumento de residentes, turistas y actividad en las zonas de mayor afluencia.

El acto se ha celebrado en el paseo de Gómiz, junto a la playa del Postiguet, donde la Policía Nacional ha organizado una exhibición de medios materiales y humanos con el objetivo de acercar a la ciudadanía el trabajo diario de sus agentes.

Exihibición de medios de la Policía en el Postiguet por la "Operación Verano". / RAFA ARJONES

A la presentación ha asistido el secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Alicante, José Antonio Cuadros, acompañado por el comisario jefe provincial de la Policía Nacional en Alicante, Manuel Lafuente Lázaro, así como por los comisarios de Seguridad Ciudadana y Policía Judicial y el jefe de la Policía Local en Alicante, José María Conesa.

Exihibición de medios de la Policía en el Postiguet por la "Operación Verano". / RAFA ARJONES

José Antonio Cuadros ha resaltado que el objetivo de este plan diseñado por el Ministerio del Interior es reforzar la seguridad en la época estival y que tanto los residentes como los turistas puedan disfrutar de un verano con tranquilidad. El secretario general de la Subdelegación ha señalado que las plantillas de las diferentes comisarías se refuerzan con 287 funcionarios, de los cuales 168 son policías e inspectores que van a realizar sus prácticas en la provincia de Alicante.

Exihibición de medios de la Policía en el Postiguet por la "Operación Verano". / RAFA ARJONES

Durante la jornada, los asistentes han podido conocer de cerca el trabajo de diferentes unidades especializadas, entre ellas los TEDAX, los Guías Caninos, la Unidad de Caballería, la Unidad de Medios Aéreos-Drones y Seguridad Aérea, Participación Ciudadana, la Unidad de Prevención y Reacción, y Policía Científica. Los agentes han mostrado parte de su material operativo y vehículos, además de explicar a los ciudadanos sus funciones en materia de seguridad y prevención. Numerosos bañistas y turistas se han acercado a los expositores de la Policía Nacional para conocer la labor que realizan.

Más policías en las calles

La "Operación Verano" supondrá una mayor presencia policial en las calles, especialmente en zonas turísticas, comerciales, playas y puntos de gran concentración de personas. El objetivo es ofrecer una respuesta eficaz a las necesidades de vecinos y visitantes, así como prevenir delitos y reforzar la seguridad en una época del año clave para la provincia de Alicante.

Este dispositivo se suma a otros planes ya activos, como el de Turismo Seguro, con el que la Policía Nacional busca proteger tanto a la población residente como a quienes visitan Alicante durante los meses de verano.

Exihibición de medios de la Policía en el Postiguet por la "Operación Verano". / RAFA ARJONES

Uno de los elementos destacados de la jornada ha sido el reparto de pulseras identificativas gratuitas para menores, impulsado por la Unidad de Participación Ciudadana de Alicante. Estas pulseras cuentan con un espacio en blanco donde los padres o responsables pueden escribir el nombre del menor y un teléfono de contacto, una medida pensada para facilitar la localización de los niños en caso de pérdida en playas o zonas concurridas.

Exihibición de medios de la Policía en el Postiguet por la "Operación Verano". / RAFA ARJONES

La Policía Nacional continuará repartiendo estas pulseras a través de unidades específicas en las playas, además de ponerlas a disposición de las familias en oficinas de turismo y hoteles. Los agentes también han distribuido folletos con consejos de seguridad, insistiendo en la importancia de la prevención y la colaboración ciudadana durante el periodo estival.

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Con esta presentación en el Postiguet, la Policía Nacional arranca oficialmente en Alicante un dispositivo orientado a reforzar la seguridad, mejorar la atención a los ciudadanos y garantizar una campaña de verano tranquila en una de las provincias con mayor afluencia turística del país.