Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Banderas negrasIncendio AspeSede Falange AlicanteMorosos alicantinosDirecto VenezuelaDirecto Hogueras 2026
instagramlinkedin

Detenido un auxiliar de enfermería por robar joyas a una anciana en Urgencias del Hospital de La Vila Joiosa

La Guardia Civil recupera casi todas las alhajas sustraídas a una mujer de 89 años antes de que fueran fundidas en comercios de compraventa de oro e investiga la procedencia de otras piezas

La Guardia Civil con la víctima del robo.

La Guardia Civil con la víctima del robo. / INFORMACIÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

P. Cerrada

La Guardia Civil ha detenido en La Vila Joiosa a un auxiliar de enfermería de 39 años como presunto autor del hurto de varias joyas a una mujer de 89 años mientras permanecía ingresada en el servicio de Urgencias del Hospital Comarcal Marina Baixa. La actuación, desarrollada en el marco de la operación “Orobox”, ha permitido recuperar casi todas las alhajas sustraídas y devolverlas a su propietaria. Además se investiga la procedencia de más joyas vendidas por el arrestado.

Traslado del detenido.

Traslado del detenido. / INFORMACIÓN

Los hechos se remontan a finales de mayo, cuando la víctima fue trasladada en ambulancia al centro hospitalario y quedó ingresada en urgencias para la realización de distintas pruebas médicas. Durante su estancia, según la investigación, el trabajador le retiró las joyas que llevaba puestas con el pretexto de guardarlas para su custodia. Sin embargo, al ser trasladada a planta, la mujer comprobó que las alhajas habían desaparecido.

Denuncia

Tras la denuncia, el Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de La Vila Joiosa sumió las pesquisas. Desde el inicio, los agentes mantuvieron una estrecha coordinación con la dirección del hospital, que facilitó las actuaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido e identificar al presunto responsable en pocos días.

La información recabada, junto con los datos aportados por la víctima en sucesivas entrevistas, permitió a los investigadores concretar las características de las joyas sustraídas y seguir su rastro hasta varios establecimientos de compraventa de oro de la comarca. Allí comprobaron que buena parte de las piezas ya habían sido vendidas.

La Guardia Civil devolvió las joyas a la víctima.

La Guardia Civil devolvió las joyas a la víctima. / INFORMACIÓN

La rapidez de la actuación fue clave para recuperar casi todas las joyas antes de que pudieran ser fundidas. Las alhajas fueron finalmente entregadas a su propietaria, para quien tenían un importante valor sentimental, ya que en su mayoría eran recuerdos de su marido fallecido.

Al detenido se le atribuyen un delito de hurto y dos delitos de estafa, estos últimos por la venta de las joyas sustraídas en distintos establecimientos. Los responsables de dichos negocios presentaron denuncia al conocer la procedencia de las piezas.

El arrestado fue puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villajoyosa, en funciones de guardia.

Noticias relacionadas

La investigación continúa abierta para determinar la procedencia de otras joyas recuperadas, cuyos legítimos propietarios aún no han sido identificados. La Guardia Civil ha destacado la colaboración entre el centro hospitalario y los investigadores para proteger a personas mayores, consideradas uno de los colectivos más vulnerables.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Me voy en el mismo puesto en el que entré': la despedida de Julio Albaladejo tras 24 años de negociación sindical en el Ayuntamiento de Elche
  2. La Guardia Civil investiga a una empresa de El Comtat por comercializar miel ecológica que no cumplía con la normativa
  3. Carlos Llull, experto en aire acondicionado: “El error está en apagarlo por la noche. Una máquina de 1.500 vatios encendida 8 horas podría costar un euro de electricidad”
  4. Alicante confirma que los fuegos artificiales de Hogueras seguirán en El Postiguet pese a las quejas por la masificación
  5. El colegio de una pequeña pedanía de Orihuela que se ha convertido en un referente nacional de innovación
  6. Una empresa quiere levantar un ecohotel sobre 17 hectáreas en suelo protegido del Parque Natural de Torrevieja
  7. Un fuego causa graves daños en una nave industrial y un incendio forestal en Aspe
  8. El cura de Orihuela expulsado por el papa acusa a León XIV de 'injusto, déspota y calumniador

Detenido un auxiliar de enfermería por robar joyas a una anciana en Urgencias del Hospital de La Vila Joiosa

Detenido un auxiliar de enfermería por robar joyas a una anciana en Urgencias del Hospital de La Vila Joiosa

‘Me time’, relax y videojuegos: un cóctel diferente para un verano feliz

‘Me time’, relax y videojuegos: un cóctel diferente para un verano feliz

'Minions & Monsters' encabeza los estrenos de la semana

'Minions & Monsters' encabeza los estrenos de la semana

El incendio de la nave industrial de Aspe continúa sin controlar pese a su evolución favorable

El incendio de la nave industrial de Aspe continúa sin controlar pese a su evolución favorable

Okupas en las harineras de Benalúa Sur, en Alicante

Okupas en las harineras de Benalúa Sur, en Alicante

Historias que parecen de película, pero pasaron de verdad: organizó una fiesta para desvelar en público la infidelidad de su novio con su mejor amiga

Historias que parecen de película, pero pasaron de verdad: organizó una fiesta para desvelar en público la infidelidad de su novio con su mejor amiga
Tracking Pixel Contents