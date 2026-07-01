Detenido un auxiliar de enfermería por robar joyas a una anciana en Urgencias del Hospital de La Vila Joiosa
La Guardia Civil recupera casi todas las alhajas sustraídas a una mujer de 89 años antes de que fueran fundidas en comercios de compraventa de oro e investiga la procedencia de otras piezas
La Guardia Civil ha detenido en La Vila Joiosa a un auxiliar de enfermería de 39 años como presunto autor del hurto de varias joyas a una mujer de 89 años mientras permanecía ingresada en el servicio de Urgencias del Hospital Comarcal Marina Baixa. La actuación, desarrollada en el marco de la operación “Orobox”, ha permitido recuperar casi todas las alhajas sustraídas y devolverlas a su propietaria. Además se investiga la procedencia de más joyas vendidas por el arrestado.
Los hechos se remontan a finales de mayo, cuando la víctima fue trasladada en ambulancia al centro hospitalario y quedó ingresada en urgencias para la realización de distintas pruebas médicas. Durante su estancia, según la investigación, el trabajador le retiró las joyas que llevaba puestas con el pretexto de guardarlas para su custodia. Sin embargo, al ser trasladada a planta, la mujer comprobó que las alhajas habían desaparecido.
Denuncia
Tras la denuncia, el Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de La Vila Joiosa sumió las pesquisas. Desde el inicio, los agentes mantuvieron una estrecha coordinación con la dirección del hospital, que facilitó las actuaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido e identificar al presunto responsable en pocos días.
La información recabada, junto con los datos aportados por la víctima en sucesivas entrevistas, permitió a los investigadores concretar las características de las joyas sustraídas y seguir su rastro hasta varios establecimientos de compraventa de oro de la comarca. Allí comprobaron que buena parte de las piezas ya habían sido vendidas.
La rapidez de la actuación fue clave para recuperar casi todas las joyas antes de que pudieran ser fundidas. Las alhajas fueron finalmente entregadas a su propietaria, para quien tenían un importante valor sentimental, ya que en su mayoría eran recuerdos de su marido fallecido.
Al detenido se le atribuyen un delito de hurto y dos delitos de estafa, estos últimos por la venta de las joyas sustraídas en distintos establecimientos. Los responsables de dichos negocios presentaron denuncia al conocer la procedencia de las piezas.
El arrestado fue puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villajoyosa, en funciones de guardia.
La investigación continúa abierta para determinar la procedencia de otras joyas recuperadas, cuyos legítimos propietarios aún no han sido identificados. La Guardia Civil ha destacado la colaboración entre el centro hospitalario y los investigadores para proteger a personas mayores, consideradas uno de los colectivos más vulnerables.
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