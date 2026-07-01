La Policía Nacional investiga disparos a un autobús del transporte público en la Zona Norte de Alicante

La Policía Nacional de Alicante ha abierto una investigación para esclarecer varios episodios de disparos con un arma de balines a un autobús del transporte público.

Los actos vandálicos contra autobuses de la línea 6 han ocurrido en una parada de la Zona Norte de Alicante y no causaron daños personales, según han señalado a este diario fuentes cercanas al caso, que han precisado que los impactos han sido causados por balines.

La empresa Masatusa ha presentado una denuncia formal ante la Policía Nacional por estos hechos y ha concretado que hasta en tres ocasiones desde el pasado 27 de mayo, las dos últimas el pasado sábado y el lunes 29 de junio, autobuses de la línea 6 han sufrido impactos en la luna delantera que aparentemente fueron provocados por algún tipo de arma de fuego.

Disparos en la parada

Las agresiones ocurrieron cuando los autobuses se encontraban detenidos en la parada situada junto al IES Gran Vía, en la calle Diputado Antonio García Miralles de Alicante, y los disparos se podían apreciar perfectamente en la parte frontal de la luna a la altura del conductor.

Los disparos no causaron heridas ni al conductor ni a los pasajeros del autobús de la línea 6, que ya ha sufrido en los últimos años diferentes episodios de actos vandálicos en la Zona Norte, en concreto lanzamientos de piedras contra las lunas de los autobuses de esta línea del transporte público a su paso por el barrio de Juan XXIII Segundo Sector.

Además de estos tres casos de disparos, el pasado sábado también rompieron la luna a un autobús de esta misma línea al lanzarle algún objeto contundente a su paso por la intersección de las calles Alonso Cano y Ejércitos Españoles.

La Policía Nacional trata de identificar el lugar desde el que se efectuaron los disparos. Frente a la parada del bus hay inmuebles con numerosas ventanas, por lo que no se descarta que algún joven o menor de edad realizara los disparos desde allí.

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Fuentes cercanas a la investigación señala que la inspección de los impactos revela que se trata de perdigonazos por disparos con un arma de aire comprimido y no daños causados por un arma de fuego.