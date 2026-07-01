Rescatan a 20 migrantes en dos pateras en Alicante y Santa Pola y envían a prisión a dos detenidos como patrones

Dos pateras con un total de veinte migrantes, entre ellos un bebé de solo once meses, han llegado en los últimos días a Alicante y Santa Pola, donde las personas que viajaban a bordo de las embarcaciones precarias fueron rescatadas por Salvamento Marítimo y la Guardia Civil.

La primera de las dos pateras llegó este pasado domingo por la tarde a Santa Pola, a la altura del faro. A bordo iban seis hombres, una mujer y tres menores de edad. Los migrantes fueron trasladados por la Guardia Civil al puerto de Alicante, donde la Policía Nacional procedió a detener a dos de ellos tras ser identificados como patrones de la patera.

Los dos arrestados pasaron este martes a disposición del juzgado de guardia de Alicante, donde se tomó declaración a un testigo protegido como prueba preconstituida y se acordó prisión provisional para los detenidos como patrones.

Catorce rescatados

La segunda patera fue avistada a más de 60 millas al sureste de Alicante. Un buque mercante dio la voz de alarma y la Salvamar Leo de Salvamento Marítimo salió de su base en Alicante y rescató a 14 migrantes, doce de ellos varones, una mujer y un bebé de once meses.

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Los rescatados fueron trasladados a media tarde del martes al puerto de Alicante, donde la Policía Nacional comenzó a realizar sus indagaciones para tratar de identificar y detener a los encargados de pilotar la patera desde Argelia.