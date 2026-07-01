Rescatan a 20 migrantes en dos pateras en Alicante y Santa Pola y envían a prisión a dos detenidos como patrones
En una de las embarcaciones precarias auxiliadas por Salvamento Marítimo viajaba una mujer con un bebé de once meses
Dos pateras con un total de veinte migrantes, entre ellos un bebé de solo once meses, han llegado en los últimos días a Alicante y Santa Pola, donde las personas que viajaban a bordo de las embarcaciones precarias fueron rescatadas por Salvamento Marítimo y la Guardia Civil.
La primera de las dos pateras llegó este pasado domingo por la tarde a Santa Pola, a la altura del faro. A bordo iban seis hombres, una mujer y tres menores de edad. Los migrantes fueron trasladados por la Guardia Civil al puerto de Alicante, donde la Policía Nacional procedió a detener a dos de ellos tras ser identificados como patrones de la patera.
Los dos arrestados pasaron este martes a disposición del juzgado de guardia de Alicante, donde se tomó declaración a un testigo protegido como prueba preconstituida y se acordó prisión provisional para los detenidos como patrones.
Catorce rescatados
La segunda patera fue avistada a más de 60 millas al sureste de Alicante. Un buque mercante dio la voz de alarma y la Salvamar Leo de Salvamento Marítimo salió de su base en Alicante y rescató a 14 migrantes, doce de ellos varones, una mujer y un bebé de once meses.
Los rescatados fueron trasladados a media tarde del martes al puerto de Alicante, donde la Policía Nacional comenzó a realizar sus indagaciones para tratar de identificar y detener a los encargados de pilotar la patera desde Argelia.
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